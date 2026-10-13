Путін вже публічно принизив Трампа: військовий ЗСУ розкрив справжнє рішення Кремля

Президент США Дональд Трамп днями гучно заявив, що Україна та Росія погодилися на енергетичне перемир’я і навіть оголосив про його початок. І хоча сторони не знали про такі домовленості, однак Україна підтвердила готовність не бити по російських НПЗ. Росія ж тільки за день після оголошення такого перемир’я обстріляла 6 енергооб’єктів в Україні.

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов переконаний, що після зриву енергетичного перемир’я російською стороною, позиція президента США Дональда Трампа стала гіршою та слабшою.

“Всі бачили, що його можна публічно, практично безкарно проігнорувати, знехтувати його наполегливим проханням. Для лідера світової держави це, звичайно, дуже погано. За добу російські окупанти завдали ударів по шести енергооб'єктах на території України. Тобто шість разів голосно встали та прокричали: "Трамп, пішов ти!" Прикро. Вибачте, шановні американці, але це виглядало саме так. Вашого президента послали за день шість разів безкарно”, — зазначив військовий.

Сазонов пояснив, що Путін проігнорував пропозицію Трампа про енергетичне перемир'я, а Трамп заявив про нього як факт. При цьому, зауважив він, президент України Володимир Зеленський розповів про порушення Росією перемир’я на Fox News. Він зазначив, що Україна досі готова до енергетичного перемир’я, яке пропонує США, зазначивши, що після заяви Трампа не атакували НПЗ у РФ.

"На мою думку, ідеально зіграв Зеленський у цьому випадку, проявивши повагу, сказавши: "Ми Трампу віримо, ми Трампа слухаємо". Дональд Фредович сказав перемир'я, значить перемир'я. І ми не стріляємо. Але Путін начхати хотів на всі слова вашого президента, дорогі американці, і про це варто задуматися", — наголосив військовий.

Сазонов підкреслив, що Україна пропонує Трампу міцний довгостроковий союз, підтримку та дружбу, а Путін просто підставляє лідера США та публічно ігнорує його ініціативи. Однак, резюмував військовий, Трампу доведеться обирати, і бажано, щоб цей вибір був публічним та яскравим.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Трамп вимагає від України.



