Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ось-ось завершить війну в Україні. Це була одна з його обіцянок під час виборчої кампанії. Згодом Трамп визнав, що ситуація значно складніша, ніж він очікував.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку Росія веде проти України.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував заяву президента США та розповів, що потрібно зробити Трампу, щоб дійсно завершити війну в Україні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що найбільшою проблемою мобілізації на сьогодні, на думку військових, є її несправедливість. Зазначають, що в Україні закривають очі на спортивні зали й заклади, де повно досить здорових і молодих людей. Натомість забирають з сіл та маленьких міст чоловіків 59 років — бо так легше, і план виконується.
Діти більшості чиновників та політиків з різних, дуже важливих, причин, за словами військових, давно виїхали за кордон. Так звана “еліта” взагалі не воює, з показовими прикладами серед медійних діячів теж не склалось — люди навіть в оркестрі не витримують.