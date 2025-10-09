logo_ukra

Трамп заявив про рішення щодо війни в Україні: військові вказали, що для цього потрібно
Трамп заявив про рішення щодо війни в Україні: військові вказали, що для цього потрібно

Сазонов прокоментував заяву Трампа щодо врегулювання війни в Україні

9 жовтня 2025, 17:58
Автор:
Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ось-ось завершить війну в Україні. Це була одна з його обіцянок під час виборчої кампанії. Згодом Трамп визнав, що ситуація значно складніша, ніж він очікував. 

Трамп заявив про рішення щодо війни в Україні: військові вказали, що для цього потрібно

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку Росія веде проти України.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував заяву президента США та розповів, що потрібно зробити Трампу, щоб дійсно завершити війну в Україні. 

“Мені подобається вже саме формулювання. Нехай недостатньо жорстка, але чітко відбиває суть. Щодо можливості – так, це так. Все дуже просто. Беремо умовно 3 тисяч ракет “Томагавк”. Триста літаків F-16 з їхнім боєзапасом. Все це завдає одного масованого удару по Росії, а потім туди заходять наші миротворці. Війна врегульована, мир настав, щасливі всі крім військових злочинців та засуджених разом із ними пропагандистів”, — зазначив військовий. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що найбільшою проблемою мобілізації на сьогодні, на думку військових, є її несправедливість. Зазначають, що в Україні закривають очі на спортивні зали й заклади, де повно досить здорових і молодих людей. Натомість забирають з сіл та маленьких міст чоловіків 59 років — бо так легше, і план виконується. 

Діти більшості чиновників та політиків з різних, дуже важливих, причин, за словами військових, давно виїхали за кордон. Так звана “еліта” взагалі не воює, з показовими прикладами серед медійних діячів теж не склалось — люди навіть в оркестрі не витримують.




Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/22218
