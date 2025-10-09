Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вот-вот завершит войну в Украине. Это было одно из его обещаний во время избирательной кампании. Впоследствии Трамп признал, что ситуация гораздо сложнее, чем он ожидал.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что, в конце концов, ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую Россия ведет против Украины.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал заявление президента США и рассказал, что нужно сделать Трампу, чтобы завершить войну в Украине.

"Мне нравится уже сама формулировка. Пусть недостаточно жесткая, но четко отражающая суть. Относительно возможности — да, это так. Все очень просто. Берем условно 3 тысяч ракет "Томагавк". Триста самолетов F-16 с их боезапасом. Все это наносит один массированный удар по России, а затем туда заходят наши миротворцы. Война урегулирована, мир наступил, счастливы все, кроме военных преступников и осужденных вместе с ними пропагандистов”, — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что наибольшей проблемой мобилизации на сегодняшний день, по мнению военных, является ее несправедливость. Отмечают, что в Украине закрывают глаза на спортивные залы и заведения, где полно здоровых и молодых людей. Забирают из сел и маленьких городов мужчин 59 лет — потому что так легче, и план выполняется.

Дети большинства чиновников и политиков по разным, очень важным причинам, по словам военных, давно уехали за границу. Так называемая элита вообще не воюет, с показательными примерами среди медийных деятелей тоже не сложилось — люди даже в оркестре не выдерживают.



