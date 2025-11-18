Трамп вкотре прогнеться під маневри Путіна: названо страшну небезпеку для України

Переговорний процес між Україною та Росією фактично зайшов у глухий кут і, за словами політолога Володимира Фесенка, нагадує "живий труп". Хоча офіційний діалог поставлений на тривалу паузу, експерт припускає, що певні непублічні контакти все ж підтримуються — передусім щодо гуманітарних питань, таких як обмін полоненими.

Фото: з відкритих джерел

Експерт вважає, що нинішній застій може затягнутися, однак наприкінці листопада або на початку грудня Росія може спробувати реанімувати перемовини у власних тактичних інтересах.

На думку Фесенка, саме США залишаються ключовим рушієм мирного процесу. Хоча Вашингтон формально не бере участі у зустрічах у Стамбулі, його позиція суттєво впливає на перебіг усіх дискусій. Українська сторона, за словами політолога, не погодиться "гратися в російські ігри", коли Москва намагається вести мову про "робочі групи" та маніпулювати темою суб’єктності замість реальних кроків до завершення війни.



"Якщо така поведінка продовжуватиметься, я не бачу перспектив у переговорах у Стамбулі", – наголосив Фесенко.

Туреччина, зі свого боку, зацікавлена в організації нового раунду дискусій і прагне оживити діалог. Американці ж роблять паузу, очікуючи від Кремля готовності говорити по суті. Без реальних зрушень, за словами експерта, не буде ні прогресу в переговорах, ні можливості зустрічі Трампа з Путіним, яку раніше планували в Угорщині. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також заявив, що перемовини між двома країнами є неминучими та наголосив, що війна перейшла в найважчу фазу через руйнування енергетичної інфраструктури.

