Трамп в очередной раз прогнется под маневры Путина: названа страшная опасность для Украины

Переговорный процесс между Украиной и Россией фактически зашел в тупик и, по словам политолога Владимира Фесенко, напоминает "живой труп". Хотя официальный диалог поставлен на длительную паузу, эксперт предполагает, что определенные непубличные контакты все же поддерживаются — прежде всего по гуманитарным вопросам, таким как обмен пленными.

Эксперт считает, что нынешний застой может затянуться, однако, в конце ноября или начале декабря Россия может попытаться реанимировать переговоры в собственных тактических интересах.

По мнению Фесенко, именно США остаются ключевым двигателем мирного процесса. Хотя Вашингтон формально не участвует во встречах в Стамбуле, его позиция оказывает существенное влияние на ход всех дискуссий. Украинская сторона, по словам политолога, не согласится "играть в российские игры", когда Москва пытается говорить о "рабочих группах" и манипулировать темой субъектности вместо реальных шагов к завершению войны.



"Если такое поведение будет продолжаться, я не вижу перспектив в переговорах в Стамбуле", – подчеркнул Фесенко.

Турция со своей стороны заинтересована в организации нового раунда дискуссий и стремится оживить диалог. Американцы же делают паузу, ожидая от Кремля готовности говорить по существу. Без реальных сдвигов, по словам эксперта, не будет ни прогресса в переговорах, ни возможности встречи Трампа с Путиным, ранее планировавшейся в Венгрии. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявил, что переговоры между двумя странами неизбежны и подчеркнул, что война перешла в самую тяжелую фазу из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

