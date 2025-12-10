Трамп висуває Ердогану жорстку умову: у якому разі Туреччина отримає F-35

Сполучені Штати наполягають, що Туреччина повинна повністю відмовитися від експлуатації російських систем протиповітряної оборони С-400, якщо Анкара хоче повернутися до програми виробництва та закупівлі винищувачів п’ятого покоління F-35. Про це повідомляє Bloomberg.

Винищувачі F-35. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, переговори між Вашингтоном і Анкарою тривають, хоча Туреччина придбала російські ЗРК майже десять років тому. Попри це, турецька сторона знову заявляє про готовність повернутися до програми F-35, з якої її усунули саме через закупівлю С-400.

Американський посол Джеффрі Баррак підкреслив, що позиція США та союзників по НАТО незмінна: Туреччина не може залишатися власником чи оператором російських систем, якщо прагне бути частиною проєкту F-35. Він нагадав, що це прямо передбачено американським законодавством.

Баррак зазначив, що особисті контакти між президентом США Дональдом Трампом та турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом дали змогу провести найбільш змістовні за останні роки перемовини. Дипломат припустив, що прогрес можливий упродовж кількох місяців і може врахувати інтереси безпеки обох країн.

Раніше американський посол заявляв, що Туреччина “наближається до позбавлення від С-400”, і питання теоретично можна було б розв’язати протягом 4–6 місяців. Анкара водночас сподівається, що Вашингтон скасує санкції проти її оборонної промисловості без умови відмови від російських ракетних комплексів.

Нагадаємо, Туреччина придбала С-400 у Росії після спроби перевороту 2016 року, коли путчисти застосовували американські F-16 проти державних інституцій. Саме це рішення привело до виключення Анкари з програми F-35 та запровадження санкцій США за законом CAATSA.

Попри розбіжності, адміністрація Джо Байдена вже повідомила Конгрес про плани продати Туреччині 40 літаків F-16 і комплекти для модернізації. Вашингтон наполягає, що С-400 становлять загрозу для F-35, тоді як Анкара переконує, що може мінімізувати ризики та не інтегруватиме російські системи в інфраструктуру НАТО.

