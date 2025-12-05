Стало відомо, в чому Ердоган відмовить Путіну, заради покупки F-35 у США

Туреччина наблизилася до вирішення ключової проблеми, що заважає укладенню угоди щодо американських винищувачів F-35. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву посла США в Анкарі Тома Баррака.

Винищувачі F-35. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Анкара фактично врегулювала питання працездатності російських систем ППО С-400, оскільки вони не використовуються і не інтегровані в оборонну структуру країни. Проте сам факт володіння пусковими установками та ракетами продовжує викликати стурбованість Вашингтона. Баррак висловив упевненість, що розбіжності, що залишилися, вдасться усунути в найближчі чотири-шість місяців. На запитання, чи Туреччина наближається до відмови від російських систем, дипломат відповів ствердно.

Саме купівля С-400 майже десять років тому стала причиною виключення Туреччини із програми F-35 та запровадження санкцій CAATSA проти турецьких оборонних підприємств. США неодноразово заявляли, що російські комплекси несуть ризик малопомітності F-35, тоді як Анкара обіцяла не допустити інтеграції С-400 в систему НАТО.

На тлі цього адміністрація Джо Байдена раніше направила до Конгресу офіційне повідомлення про намір схвалити продаж Туреччини 40 винищувачів F-16 та майже 80 комплектів для модернізації. Це стало можливим після того, як Анкара завершила ратифікацію членства Швеції до НАТО.

У вересні президент США Дональд Трамп допустив можливість пом'якшення позиції F-35, заявивши, що Туреччина "готова зробити щось у відповідь", не уточнивши, проте, деталей. На цьому тлі заяви Баррака стали сигналом про можливий прогрес у переговорах, які протягом кількох років залишалися заблокованими.

