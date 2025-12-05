logo

Стало известно, в чем Эрдоган откажет Путину, ради покупки F-35 у США
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, в чем Эрдоган откажет Путину, ради покупки F-35 у США

Bloomberg пишет о том, что Турция готова отказаться от российских систем ПВО ради самолетов F-35

5 декабря 2025, 14:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Турция приблизилась к решению ключевой проблемы, мешающей заключению сделки по американским истребителям F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление посла США в Анкаре Тома Баррака.

Истребители F-35. Фото: из открытых источников

По его словам, Анкара фактически урегулировала вопрос "работоспособности" российских систем ПВО С-400, поскольку они не используются и не интегрированы в оборонную структуру страны. Однако сам факт владения пусковыми установками и ракетами продолжает вызывать обеспокоенность Вашингтона. Баррак выразил уверенность, что оставшиеся разногласия удастся устранить в ближайшие четыре–шесть месяцев. На вопрос, приближается ли Турция к отказу от российских систем, дипломат ответил утвердительно.

Именно покупка С-400 почти десять лет назад стала причиной исключения Турции из программы F-35 и введения санкций CAATSA против турецких оборонных предприятий. США неоднократно заявляли, что российские комплексы несут риск для малозаметности F-35, тогда как Анкара обещала не допустить интеграции С-400 в систему НАТО.

На фоне этого администрация Джо Байдена ранее направила в Конгресс официальное уведомление о намерении одобрить продажу Турции 40 истребителей F-16 и почти 80 комплектов для модернизации. Это стало возможным после того, как Анкара завершила ратификацию членства Швеции в НАТО.

В сентябре президент США Дональд Трамп допустил возможность смягчения позиции по F-35, заявив, что Турция "готова сделать что-то в ответ", не уточнив, однако, деталей. На этом фоне заявления Баррака стали сигналом о возможном прогрессе в переговорах, которые на протяжении нескольких лет оставались заблокированными.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Турции раскрыли детали разговора Зеленского с Эрдоганом: какую помощь просит Киев.




