Трамп выдвигает Эрдогану жесткое условие: в коем случае Турция получит F-35

Соединенные Штаты настаивают, что Турция должна полностью отказаться от эксплуатации российских систем противовоздушной обороны С-400, если Анкара хочет вернуться в программу производства и закупки истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает Bloomberg.

Истребители F-35. Фото: из открытых источников

По данным издания, переговоры между Вашингтоном и Анкарой продолжаются, хотя Турция приобрела российские ЗРК почти десять лет назад. Несмотря на это, турецкая сторона вновь заявляет о готовности вернуться в программу F-35, из которой она была устранена именно из-за закупки С-400.

Американский посол Джеффри Баррак подчеркнул, что позиция США и союзников по НАТО неизменна: Турция не может оставаться владельцем или оператором российских систем, если хочет быть частью проекта F-35. Он напомнил, что это прямо предусмотрено американским законодательством.

Баррак отметил, что личные контакты между президентом США Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом позволили провести наиболее содержательные за последние годы переговоры. Дипломат предположил, что прогресс возможен несколько месяцев и может учесть интересы безопасности обеих стран.

Ранее американский посол заявлял, что Турция "приближается к избавлению от С-400", и вопрос теоретически можно было бы решить в течение 4-6 месяцев. Анкара надеется, что Вашингтон отменит санкции против ее оборонной промышленности без условия отказа от российских ракетных комплексов.

Напомним, Турция приобрела С-400 у России после попытки переворота 2016 года, когда путчисты применяли американские F-16 против государственных институций. Именно это решение привело к исключению Анкары из программы F-35 и санкции США по закону CAATSA.

Несмотря на разногласия, администрация Джо Байдена уже сообщила Конгрессу о планах продать Турции 40 самолетов F-16 и комплекты для модернизации. Вашингтон настаивает, что С-400 представляет угрозу для F-35, тогда как Анкара убеждает, что может минимизировать риски и не будет интегрировать российские системы в инфраструктуру НАТО.

