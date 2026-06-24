Трамп вирішив завдати остаточної поразки Путіну у війні: стало відомо про страшний сигнал США Кремлю

У Сполучених Штатах дедалі чіткіше дають зрозуміти Кремлю, що подальше затягування мирного процесу та небажання вести змістовні переговори щодо завершення війни можуть мати для Росії серйозні наслідки. Таку думку висловив кандидат політичних наук і фахівець з міжнародних відносин Станіслав Желіховський.

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На його переконання, у Москві уважно стежать за змінами у зовнішньополітичних пріоритетах Вашингтона. Якщо раніше значна частина уваги американського керівництва була зосереджена на подіях на Близькому Сході, то зараз США можуть активніше долучатися до пошуку шляхів врегулювання російсько-української війни та припинення бойових дій.

Експерт звернув увагу, що сигнали, які останнім часом надходять із Вашингтона, навряд чи можна назвати позитивними для Кремля.

"Зараз є дуже цікаві сигнали, які надсилає Вашингтон. Ці сигнали явно не такі, що можуть вселяти надію Кремлю", — зазначив експерт.

За словами Желіховського, важливим фактором є те, що адміністрація президента США Дональда Трампа не демонструє прагнення обмежувати дії України щодо ударів по військових і стратегічних об'єктах на території Росії. Це може свідчити про зміну підходів Вашингтона до оцінки ситуації на фронті та засобів тиску на Москву.

Політолог також пояснив, чому останнім часом російські посадовці все частіше порушують тему можливих переговорів. На його думку, це пов'язано із посиленням українських атак на важливі військові, логістичні та промислові об'єкти в Росії.

"Україна посилила свій тиск, і Путін намагається знайти можливість якось змінити ситуацію. Він розуміє, що якщо він не піде на переговори так, як це має бути, то наслідки будуть катастрофічними для Росії", — наголосив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що за наявною інформацією моніторингових каналів, на російському аеродромі "Українка" нині розміщено кілька стратегічних бомбардувальників, які можуть бути залучені до виконання бойових завдань. Йдеться про п’ять модернізованих літаків Ту-95МСМ та три Ту-160М, які перебувають у стані готовності до застосування.