Трамп решил нанести окончательное поражение Путину в войне: стало известно о страшном сигнале США Кремля

В Соединенных Штатах все яснее дают понять Кремлю, что дальнейшее затягивание мирного процесса и нежелание вести содержательные переговоры по завершению войны могут иметь для России серьезные последствия. Такое мнение высказал кандидат политических наук и специалист по международным отношениям Станислав Желиховский.

Фото: из открытых источников

По его мнению, в Москве внимательно следят за изменениями во внешнеполитических приоритетах Вашингтона. Если раньше значительная часть внимания американского руководства была сосредоточена на событиях на Ближнем Востоке, то сейчас США могут активнее вовлекаться в поиск путей урегулирования российско-украинской войны и прекращения боевых действий.

Эксперт обратил внимание, что сигналы, поступающие в последнее время из Вашингтона, вряд ли можно назвать положительными для Кремля.

"Сейчас есть очень интересные сигналы, которые посылает Вашингтон. Эти сигналы явно не такие, что могут внушать Кремлю", — отметил эксперт.

По словам Желиховского, важным фактором является то, что администрация президента США Дональда Трампа не демонстрирует стремление ограничивать действия Украины по ударам по военным и стратегическим объектам на территории России. Это может свидетельствовать об изменении подходов Вашингтона к оценке ситуации на фронте и средств давления на Москву.

Политолог также объяснил, почему в последнее время российские чиновники все чаще поднимают тему возможных переговоров. По его мнению, это связано с ужесточением украинских атак на важные военные, логистические и промышленные объекты в России.

"Украина усилила свое давление, и Путин пытается найти возможность как-то изменить ситуацию. Он понимает, что если он не пойдет на переговоры так, как это должно быть, то последствия будут катастрофическими для России", — подчеркнул политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что по имеющейся информации мониторинговых каналов, на российском аэродроме "Украинка" сейчас размещено несколько стратегических бомбардировщиков, которые могут быть привлечены к выполнению боевых задач. Речь идет о пяти модернизированных самолетах Ту-95МСМ и трех Ту-160М, которые находятся в состоянии готовности к применению.