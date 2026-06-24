Трамп решил нанести окончательное поражение Путину в войне: стало известно о страшном сигнале США Кремля

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Клименко Елена
В Соединенных Штатах все яснее дают понять Кремлю, что дальнейшее затягивание мирного процесса и нежелание вести содержательные переговоры по завершению войны могут иметь для России серьезные последствия. Такое мнение высказал кандидат политических наук и специалист по международным отношениям Станислав Желиховский.
Фото: из открытых источников
По его мнению, в Москве внимательно следят за изменениями во внешнеполитических приоритетах Вашингтона. Если раньше значительная часть внимания американского руководства была сосредоточена на событиях на Ближнем Востоке, то сейчас США могут активнее вовлекаться в поиск путей урегулирования российско-украинской войны и прекращения боевых действий.
Эксперт обратил внимание, что сигналы, поступающие в последнее время из Вашингтона, вряд ли можно назвать положительными для Кремля.
"Сейчас есть очень интересные сигналы, которые посылает Вашингтон. Эти сигналы явно не такие, что могут внушать Кремлю", — отметил эксперт.
По словам Желиховского, важным фактором является то, что администрация президента США Дональда Трампа не демонстрирует стремление ограничивать действия Украины по ударам по военным и стратегическим объектам на территории России. Это может свидетельствовать об изменении подходов Вашингтона к оценке ситуации на фронте и средств давления на Москву.
Политолог также объяснил, почему в последнее время российские чиновники все чаще поднимают тему возможных переговоров. По его мнению, это связано с ужесточением украинских атак на важные военные, логистические и промышленные объекты в России.
Портал "Комментарии" уже писал , что по имеющейся информации мониторинговых каналов, на российском аэродроме "Украинка" сейчас размещено несколько стратегических бомбардировщиков, которые могут быть привлечены к выполнению боевых задач. Речь идет о пяти модернизированных самолетах Ту-95МСМ и трех Ту-160М, которые находятся в состоянии готовности к применению.