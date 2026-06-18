Трамп використає жорсткі методи: як лідер США хоче завершити війну в Україні

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Кречмаровская Наталия
На полях G7 президент США Дональд Трамп оголосив про завершення війни з Іраном та зявив, що тепер повністю зосередиться на припиненні війни в Україні. Звучить дещо загрозливо.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
Колишній міністр МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що ризик полягає в тому, що Дональд Трамп хоче укласти угоду і він може спробувати рухатися до укладення цієї угоди тим же шляхом, яким він рухався до цього.
За його словами, у Трампа залишається один шлях — змусити Путіна зняти цю умову.
Кулеба наголосив, що з Україною були проговорені основні моменти переговори припинилися, тому що вони зайшли у глухий кут. І виходом з нього може бути відмова Путіна від вимоги щодо землі. Тоді, зазначив він, буде шанс на припинення вогню. Однак вірогідність такого рішення Путіна низька.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку нову стратегію обрав Путін у війні проти України.