Трамп використає жорсткі методи: як лідер США хоче завершити війну в Україні

На полях G7 президент США Дональд Трамп оголосив про завершення війни з Іраном та зявив, що тепер повністю зосередиться на припиненні війни в Україні. Звучить дещо загрозливо.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що ризик полягає в тому, що Дональд Трамп хоче укласти угоду і він може спробувати рухатися до укладення цієї угоди тим же шляхом, яким він рухався до цього.

“Тобто стати по факту на позицію Росії з ключового питання земля — хто контролює Донбас і шукати шляхи змусити Україну прийняти цю умову. На сьогодні ніщо не здатне змусити Україну прийняти цю умову”, — зазначив Кулеба.

За його словами, у Трампа залишається один шлях — змусити Путіна зняти цю умову.

Кулеба наголосив, що з Україною були проговорені основні моменти переговори припинилися, тому що вони зайшли у глухий кут. І виходом з нього може бути відмова Путіна від вимоги щодо землі. Тоді, зазначив він, буде шанс на припинення вогню. Однак вірогідність такого рішення Путіна низька.

“Об'єктивно та складається. Але з Трампом треба говорити. Звучить жахливо, коли він за обіцяє зосередитись на війні в Україні. Я завжди казав, що краще б Трамп не висував чергові дипломатичні ініціативи, бо йде занадто багато енергії і ресурсів на то, щоб їх гасити. А пам'ятаєте була пропозиція — хай вони “обміняються територіями”. Одразу ж було зрозуміло, що це “не злетить”, але декілька місяців витратили”, — підсумував Кулеба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку нову стратегію обрав Путін у війні проти України.



