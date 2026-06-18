Трамп использует жесткие методы: как лидер США хочет завершить войну в Украине

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Кречмаровская Наталия
На полях G7 президент США Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном и заявил, что теперь полностью сосредоточится на прекращении войны в Украине. Звучит несколько угрожающе.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Бывший министр МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что риск состоит в том, что Дональд Трамп хочет заключить соглашение и он может попытаться двигаться к заключению этого соглашения тем же путем, по которому он двигался к этому.
По его словам, у Трампа остается один путь – заставить Путина снять это условие.
Кулеба подчеркнул, что с Украиной были проговорены основные моменты, переговоры прекратились, потому что они зашли в тупик. И выходом из него может быть отказ Путина от требования по земле. Тогда, указал он, будет шанс на прекращение огня. Однако вероятность такого решения Путина низка.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какую новую стратегию избрал Путин в войне против Украины.