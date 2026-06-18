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Трамп использует жесткие методы: как лидер США хочет завершить войну в Украине

Экс-министр МИД Кулеба о планах Трампа по завершению войны в Украине

18 июня 2026, 15:46
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Кречмаровская Наталия

На полях G7 президент США Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном и заявил, что теперь полностью сосредоточится на прекращении войны в Украине. Звучит несколько угрожающе.

Трамп использует жесткие методы: как лидер США хочет завершить войну в Украине

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что риск состоит в том, что Дональд Трамп хочет заключить соглашение и он может попытаться двигаться к заключению этого соглашения тем же путем, по которому он двигался к этому.

"То есть стать по факту на позицию России по ключевому вопросу земля — кто контролирует Донбасс и искать пути заставить Украину принять это условие. На сегодняшний день ничто не способно заставить Украину принять это условие", — отметил Кулеба.

По его словам, у Трампа остается один путь – заставить Путина снять это условие.

Кулеба подчеркнул, что с Украиной были проговорены основные моменты, переговоры прекратились, потому что они зашли в тупик. И выходом из него может быть отказ Путина от требования по земле. Тогда, указал он, будет шанс на прекращение огня. Однако вероятность такого решения Путина низка.

"Объективно и складывается. Но с Трампом надо говорить. Звучит ужасно, когда он обещает сосредоточиться на войне в Украине. Я всегда говорил, что лучше бы Трамп не выдвигал очередные дипломатические инициативы, потому что идет слишком много энергии и ресурсов на то, чтобы их гасить. А помните было предложение – пусть они "обменяются территориями". Сразу же было понятно, что это "не взлетит", но несколько месяцев потратили", — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую новую стратегию избрал Путин в войне против Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a5pV-EG_emU&t=599s
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