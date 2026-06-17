Путін обрав нову стратегію по війні в Україні: на що очікує лідер РФ

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Кречмаровская Наталия
У США заявляли про паузу у переговорному треку щодо війни в Україні. У ЄС заявили про необхідність участі в переговорах, однак Кремль не надто охоче сприйняв цю ініціативу.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак зазначив, що у РФ не хочуть вести переговори з європейцями.
За його словами, якщо ситуація в Європі зміниться на користь РФ, то російська сторона відразу погодилася на переговори з європейцями. Це, наголосив Ступак, класична стратегія маніпуляції Російської Федерації.
Щодо завершення війни, то, на думку експерта, заморозка бойових дій по лінії розмежування є найідеальнішим сценарієм для України. Зі збереженням права боротися за повернення окупованих територій дипломатичним шляхом, уточнив Ступак.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи може Трамп тиснути на Київ та ЄС.