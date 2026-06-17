Путін обрав нову стратегію по війні в Україні: на що очікує лідер РФ

У США заявляли про паузу у переговорному треку щодо війни в Україні. У ЄС заявили про необхідність участі в переговорах, однак Кремль не надто охоче сприйняв цю ініціативу.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак зазначив, що у РФ не хочуть вести переговори з європейцями.

“Вони (РФ, — ред.) вважають їх взагалі не під стать собі. Плюс вони розуміють, що у квітні 2027 року Еммануель Макрон залишить свій палац і там будуть президентські вибори. І от вони ще дуже очікують, що буде криза в Німеччині. Пан Мерц повинен залишити свою посаду, повинна пройти альтернатива для Німеччини. Тобто поки що європейців вони не сприймають”, — пояснив експерт.

За його словами, якщо ситуація в Європі зміниться на користь РФ, то російська сторона відразу погодилася на переговори з європейцями. Це, наголосив Ступак, класична стратегія маніпуляції Російської Федерації.

Щодо завершення війни, то, на думку експерта, заморозка бойових дій по лінії розмежування є найідеальнішим сценарієм для України. Зі збереженням права боротися за повернення окупованих територій дипломатичним шляхом, уточнив Ступак.

“Звісно, це росіян не влаштує. Вони хочуть зняття санкцій, розмороження активів. Вони не для цього воювали. Їм потрібне зняти санкції, щоб Україна визнала Крим російським, щоб визнала всі решту території російськими. Тоді автоматично санкції, які були накладені на Російську Федерацію, вони скасують, бо немає предмета спору. Це для них найкращий варіант”, — зазначив експерт і підсумував, що в Кремлі наполягатимуть саме на цьому.

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