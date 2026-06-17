Путин выбрал новую стратегию по войне в Украине: чего ожидает лидер РФ

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Кречмаровская Наталия
В США заявляли о паузе в переговорном треке по поводу войны в Украине. В ЕС заявили о необходимости участия в переговорах, однако Кремль не очень охотно воспринял эту инициативу.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак отметил, что в РФ не хотят вести переговоры с европейцами.
По его словам, если ситуация в Европе изменится в пользу РФ, российская сторона сразу согласилась на переговоры с европейцами. Это, как отметил Ступак, классическая стратегия манипуляции Российской Федерации.
Что касается завершения войны, то, по мнению эксперта, заморозка боевых действий по линии разграничения является идеальным сценарием для Украины. С сохранением права бороться за возвращение оккупированных территорий по дипломатическому пути, уточнил Ступак.
Напомним: портал "Комментарии" писал, может Трамп давить на Киев и ЕС.