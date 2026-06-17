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Путин выбрал новую стратегию по войне в Украине: чего ожидает лидер РФ

Эксперт Ступак рассказал о истинных намерениях Путина в мирных переговорах

17 июня 2026, 16:49
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Кречмаровская Наталия

В США заявляли о паузе в переговорном треке по поводу войны в Украине. В ЕС заявили о необходимости участия в переговорах, однако Кремль не очень охотно воспринял эту инициативу.

Путин выбрал новую стратегию по войне в Украине: чего ожидает лидер РФ

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак отметил, что в РФ не хотят вести переговоры с европейцами.

"Они (РФ, — ред.) считают их вообще не под стать себе. Плюс они понимают, что в апреле 2027 года Эммануэль Макрон покинет свой дворец и там будут президентские выборы. И вот они еще очень ожидают, что будет кризис в Германии. Господин Мерц должен покинуть свой пост, должна пройти альтернатива Германии. То есть пока европейцев они не воспринимают”, — объяснил эксперт.

По его словам, если ситуация в Европе изменится в пользу РФ, российская сторона сразу согласилась на переговоры с европейцами. Это, как отметил Ступак, классическая стратегия манипуляции Российской Федерации.

Что касается завершения войны, то, по мнению эксперта, заморозка боевых действий по линии разграничения является идеальным сценарием для Украины. С сохранением права бороться за возвращение оккупированных территорий по дипломатическому пути, уточнил Ступак.

"Конечно, это россиян не устроит. Они хотят снятия санкций, размораживания активов. Они не для этого воевали. Им нужно снять санкции, чтобы Украина признала Крым российским, чтобы признала все остальную территорию российскими. Тогда автоматически санкции, наложенные на Российскую Федерацию, они отменят, потому что нет предмета спора. Это для них самый лучший вариант”, — отметил эксперт и подытожил, что в Кремле будут настаивать именно на этом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, может Трамп давить на Киев и ЕС.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J03I2Fphq3g
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