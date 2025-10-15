Трамп відверто принижує Путіна: на яких слабкостях грає президент США

Президент США Дональд Трамп продовжує грати на ключових слабкостях Путіна — він його принижує. Про це зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

“Трамп говорить про великі черги за бензином у РФ, про 1,5 млн втрат у війні, про нерозуміння, навіщо цю війну продовжувати (і справді, фантазії Путіна про окупацію України та вплив на Європу вилилися у перетворення Росії на сировинний придаток Китаю). Це все продовження теми “паперового тигра”, — пояснив Коваленко.

Керівник ЦПД пояснив, що Путін — психопат. Психопати, за його словами, найбільше бояться приниження.

“Путіна били в школі, принижували, знущалися з нього, витирали ноги. Подивіться на тих, кого принижували у радянській школі, або у школах 90-х. Вони ж переважно всі такі ж як Путін — закомплексовані психопати. Нарешті в США почали хоч трошки розуміти слабкості сучасної Росії”, — підсумував Коваленко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ось-ось завершить війну в Україні. Це була одна з його обіцянок під час виборчої кампанії. Згодом Трамп визнав, що ситуація значно складніша, ніж він очікував.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку Росія веде проти України. Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував заяву президента США та розповів, що потрібно зробити Трампу, щоб дійсно завершити війну в Україні. Зазначив, що подобається вже саме формулювання — нехай недостатньо жорстка, але чітко відбиває суть.







