Трамп відверто принижує Путіна: на яких слабкостях грає президент США
Трамп відверто принижує Путіна: на яких слабкостях грає президент США

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, чому Трамп принижує Путіна

15 жовтня 2025, 00:15
Автор:
Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп продовжує грати на ключових слабкостях Путіна — він його принижує. Про це зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. 

Трамп відверто принижує Путіна: на яких слабкостях грає президент США

“Трамп говорить про великі черги за бензином у РФ, про 1,5 млн втрат у війні, про нерозуміння, навіщо цю війну продовжувати (і справді, фантазії Путіна про окупацію України та вплив на Європу вилилися у перетворення Росії на сировинний придаток Китаю). Це все продовження теми “паперового тигра”, — пояснив Коваленко. 

Керівник ЦПД пояснив, що Путін — психопат. Психопати, за його словами, найбільше бояться приниження. 

“Путіна били в школі, принижували, знущалися з нього, витирали ноги. Подивіться на тих, кого принижували у радянській школі, або у школах 90-х. Вони ж переважно всі такі ж як Путін — закомплексовані психопати. Нарешті в США почали хоч трошки розуміти слабкості сучасної Росії”, — підсумував Коваленко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ось-ось завершить війну в Україні. Це була одна з його обіцянок під час виборчої кампанії. Згодом Трамп визнав, що ситуація значно складніша, ніж він очікував.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку Росія веде проти України. Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував заяву президента США та розповів, що потрібно зробити Трампу, щоб дійсно завершити війну в Україні. Зазначив, що подобається вже саме формулювання — нехай недостатньо жорстка, але чітко відбиває суть.





Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9915
