Трамп відверто принижує Путіна: на яких слабкостях грає президент США

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп продовжує грати на ключових слабкостях Путіна — він його принижує. Про це зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
Керівник ЦПД пояснив, що Путін — психопат. Психопати, за його словами, найбільше бояться приниження.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ось-ось завершить війну в Україні. Це була одна з його обіцянок під час виборчої кампанії. Згодом Трамп визнав, що ситуація значно складніша, ніж він очікував.
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку Росія веде проти України. Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував заяву президента США та розповів, що потрібно зробити Трампу, щоб дійсно завершити війну в Україні. Зазначив, що подобається вже саме формулювання — нехай недостатньо жорстка, але чітко відбиває суть.