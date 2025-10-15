logo

Трамп откровенно унижает Путина: на каких слабостях играет президент США
НОВОСТИ

Трамп откровенно унижает Путина: на каких слабостях играет президент США

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, почему Трамп унижает Путина

15 октября 2025, 00:15
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп продолжает играть на ключевых слабостях Путина – он его унижает. Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Трамп откровенно унижает Путина: на каких слабостях играет президент США

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

"Трамп говорит о больших очередях за бензином в РФ, о 1,5 млн потерь в войне, о непонимании, зачем эту войну продолжать (и действительно, фантазии Путина об оккупации Украины и влиянии на Европу вылились в превращение России в сырьевой придаток Китая). Это все продолжение темы "бумажного тигра", — пояснил Коваленко.

Руководитель ЦПД объяснил, что Путин – психопат. Психопаты, по его словам, больше всего боятся унижения.

"Путина били в школе, унижали, издевались над ним, вытирали ноги. Посмотрите на тех, кого унижали в советской школе, или в школах 90-х. Они же преимущественно все такие же как Путин — закомплексованные психопаты. Наконец-то в США начали хоть немного понимать слабости современной России”, — подытожил Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вот-вот завершит войну в Украине. Это было одно из его обещаний во время избирательной кампании. Впоследствии Трамп признал, что ситуация гораздо сложнее, чем он ожидал.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что, в конце концов, ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую Россия ведет против Украины. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал заявление президента США и рассказал, что нужно сделать Трампу, чтобы завершить войну в Украине. Заметил, что нравится уже сама формулировка — пусть недостаточно жесткая, но четко отражающая суть.





Источник: https://t.me/akovalenko1989/9915
