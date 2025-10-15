Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп продолжает играть на ключевых слабостях Путина – он его унижает. Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Руководитель ЦПД объяснил, что Путин – психопат. Психопаты, по его словам, больше всего боятся унижения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вот-вот завершит войну в Украине. Это было одно из его обещаний во время избирательной кампании. Впоследствии Трамп признал, что ситуация гораздо сложнее, чем он ожидал.
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что, в конце концов, ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую Россия ведет против Украины. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал заявление президента США и рассказал, что нужно сделать Трампу, чтобы завершить войну в Украине. Заметил, что нравится уже сама формулировка — пусть недостаточно жесткая, но четко отражающая суть.