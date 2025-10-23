Трамп відповів на питання, коли закінчиться війна в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає конкретного терміну, коли закінчиться війна Росії проти України. За словами американського лідера, це неможливо знати, адже на війні відбувається багато непередбачуваних подій.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп та генсек НАТО Марк Рютте провели спільну пресконференцію у Білому домі. Одна з журналісток запитала президента США, чи має він уявлення, коли закінчиться війна в Україні завдяки його лідерству у цьому питанні.

"Ні, у мене немає конкретного терміну. Неможливо цього знати. Під час війни важко мати будь-який графік чи часові рамки, розумієте? У війні відбувається надто багато непередбачуваного", — відповів Трамп.

Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні ще до своєї інавгурації, а також говорив про завершення конфлікту за один день.

Також американський лідер стверджував, що має добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і його план завершення війни полягає у тому, щоб лідери України та Росії зустрілися та поговорили. Однак згодом Трамп почав висловлювати розчарування Путіним, який відкидав мирні ініціативи США.

