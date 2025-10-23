Трамп ответил на вопрос, когда закончится война в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет конкретного срока, когда истечет война России против Украины. По словам американского лидера, это невозможно знать, ведь на войне происходит много непредсказуемых событий.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте провели совместную пресс-конференцию в Белом доме. Одна из журналисток спросила президента США, есть ли у него представление, когда закончится война в Украине благодаря его лидерству в этом вопросе.

"Нет, у меня нет конкретного срока. Невозможно этого знать. Во время войны тяжело иметь какой-либо график или временные рамки, понимаете? В войне происходит слишком много непредсказуемого", — ответил Трамп.

Напомним, что во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что закончит войну в Украине еще до своей инаугурации, а также говорил о завершении конфликта за один день.

Также американский лидер утверждал, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и его план завершения войны состоит в том, чтобы лидеры Украины и России встретились и поговорили. Однако впоследствии Трамп начал выражать разочарование Путиным, отвергающим мирные инициативы США.

