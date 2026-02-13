Трамп точно не вийде з перемовин щодо України: розкрито несподіваний задум США

Трамп навряд чи вийде з переговорного процесу, адже це питання вже стало політично значущим і широко висвітлюється у медіа. Будь-який крок назустріч відступу без конкретного результату може обернутися для нього серйозними втратами напередодні проміжних виборів. Таку думку висловив кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку" Ігор Рейтерович у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

"Я не вірю, що Трамп може вийти з переговорного процесу. Він настільки в цю тему зайшов, і вона настільки розкручена навіть у медійному плані, що якщо він заявить про те, що намагався, але у двох сторін немає бажання, чи когось конкретно одного звинуватить, йому це піде тільки в колосальний мінус, який буде катастрофою напередодні проміжних виборів", — зазначив Рейтерович.

Він додав, що це питання стало внутрішньополітичним у США.



"Просто вмити руки — це розписатися у власній безпорадності, а для Трампа це дуже слабка позиція, і вона абсолютно програшна. Тому я думаю, що він буде займатися цим питанням і надалі", — каже Рейтерович.

За словами експерта, дедлайни, які час від часу озвучують американці, носять радше умовний характер.

"Трамп буде задоволений, якщо війну можна буде завершити буквально за місяць до проміжних виборів, але головне — щоб був результат. Тому хвилюватися нам треба не стільки через те, що Трамп покине переговори, скільки через те, як довго Росія зможе тоді вішати йому лапшу на вуха — ось ключовий момент", — пояснив Рейтерович.

Він також підкреслив, що для завершення війни Трампу потрібно посилити тиск на РФ.

"Якщо Трамп дійсно хоче війну завершити, йому треба починати з посилення тиску на РФ. Він поки що до цього політично не дійшов. Тобто в нього ще немає політичної волі зробити такі кроки, але є ймовірність, що з наближенням тих самих виборів і розумінням, що саме Росія не хоче завершення війни — а це очевидно для всіх і публічно демонструє сама Росія — він почне все ж таки змінювати своє ставлення до Росії", — резюмував Рейтерович.

