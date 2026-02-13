logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп точно не выйдет из переговоров по Украине: раскрыт неожиданный замысел США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп точно не выйдет из переговоров по Украине: раскрыт неожиданный замысел США

Трамп будет доволен, если войну удастся завершить за месяц до промежуточных выборов, главное, чтобы был заметен результат.

13 февраля 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Трамп вряд ли выйдет из переговорного процесса, ведь этот вопрос уже стал политически значимым и широко освещается в СМИ. Любой шаг навстречу отступлению без конкретного результата может обернуться для него серьезными потерями в преддверии промежуточных выборов. Такое мнение высказал кандидат политических наук, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский центр общественного развития" Игорь Рейтерович в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

Трамп точно не выйдет из переговоров по Украине: раскрыт неожиданный замысел США

Фото: из открытых источников

"Я не верю, что Трамп может выйти из переговорного процесса. Он настолько в эту тему зашел, и она настолько раскручена даже в медийном плане, что если он заявит о том, что пытался, но у двух сторон нет желания, или кого-то конкретно одного обвинит, ему это пойдет только в колоссальный минус, который будет катастрофой накануне промежуточных".

Он добавил, что этот вопрос стал внутриполитическим в США.

"Просто умыть руки — это расписаться в собственной беспомощности, а для Трампа это очень слабая позиция, и она абсолютно проигрышна. Поэтому я думаю, что он будет заниматься этим вопросом и дальше", — говорит Рейтерович.

По словам эксперта, дедлайны, время от времени озвучиваемые американцами, носят скорее условный характер.

"Трамп будет доволен, если войну можно будет завершить буквально за месяц до промежуточных выборов, но главное — чтобы был результат. Поэтому волноваться нам нужно не столько из-за того, что Трамп покинет переговоры, сколько из-за того, как долго Россия сможет тогда вешать ему лапшу на уши — вот ключевой момент", — пояснил Рейтерович.

Он также подчеркнул, что для завершения войны Трампу следует усилить давление на РФ.

"Если Трамп действительно хочет войну завершить, ему нужно начинать с усиления давления на РФ. Он пока до этого политически не дошел. То есть у него еще нет политической воли предпринять такие шаги, но есть вероятность, что с приближением тех же выборов и пониманием, что именно Россия не хочет завершения войны — а это очевидно для всех и публично демонстрирует свое же Россия — он же демонстрирует свое Россия — сама Россия резюмировал Рейтерович.

Как уже писали "Комментарии", доходы России от нефтегазового сектора за последний год сократились почти вдвое, однако для того, чтобы нанести Кремлю настоящий удар, необходима комплексная "санкционная синергия" между США и ЕС, а также реальная блокировка деятельности российского "теневого флота". Такую оценку дал замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью TSN.ua.  

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости