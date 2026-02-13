Трамп вряд ли выйдет из переговорного процесса, ведь этот вопрос уже стал политически значимым и широко освещается в СМИ. Любой шаг навстречу отступлению без конкретного результата может обернуться для него серьезными потерями в преддверии промежуточных выборов. Такое мнение высказал кандидат политических наук, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский центр общественного развития" Игорь Рейтерович в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

"Я не верю, что Трамп может выйти из переговорного процесса. Он настолько в эту тему зашел, и она настолько раскручена даже в медийном плане, что если он заявит о том, что пытался, но у двух сторон нет желания, или кого-то конкретно одного обвинит, ему это пойдет только в колоссальный минус, который будет катастрофой накануне промежуточных".

Он добавил, что этот вопрос стал внутриполитическим в США.



"Просто умыть руки — это расписаться в собственной беспомощности, а для Трампа это очень слабая позиция, и она абсолютно проигрышна. Поэтому я думаю, что он будет заниматься этим вопросом и дальше", — говорит Рейтерович.

По словам эксперта, дедлайны, время от времени озвучиваемые американцами, носят скорее условный характер.

"Трамп будет доволен, если войну можно будет завершить буквально за месяц до промежуточных выборов, но главное — чтобы был результат. Поэтому волноваться нам нужно не столько из-за того, что Трамп покинет переговоры, сколько из-за того, как долго Россия сможет тогда вешать ему лапшу на уши — вот ключевой момент", — пояснил Рейтерович.

Он также подчеркнул, что для завершения войны Трампу следует усилить давление на РФ.

"Если Трамп действительно хочет войну завершить, ему нужно начинать с усиления давления на РФ. Он пока до этого политически не дошел. То есть у него еще нет политической воли предпринять такие шаги, но есть вероятность, что с приближением тех же выборов и пониманием, что именно Россия не хочет завершения войны — а это очевидно для всех и публично демонстрирует свое же Россия — он же демонстрирует свое Россия — сама Россия резюмировал Рейтерович.

