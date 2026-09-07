Трамп став відвертим торговцем інтересів України: експерт попередтив про сценарій капітуляції

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому підхід Сполучених Штатів до України помітно змінився. Вашингтон залишається важливим партнером Києва, однак його нинішні інтереси та бачення завершення війни не завжди відповідають українським, заявив політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

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За його словами, зовнішня політика США значною мірою залежить від особистого бачення Трампа. Тому Києву необхідно продовжувати діалог із Вашингтоном, але водночас чітко відстоювати власні інтереси та не сприймати кожну американську ініціативу як безумовно вигідну Україні.

"За понад півтора року президентства Трампа Сполучені Штати перетворилися з союзника України на гендляра українськими інтересами. Я не бачу можливості підтримувати Трампа в цьому, якщо наші керівники, звичайно, хочуть відстоювати українські інтереси", — заявив Магда.

Водночас політолог визнає, що Україна продовжує потребувати американської підтримки, хоча її характер змінився. Саме тому повністю дистанціюватися від Вашингтона Київ не може.

Окремим ризиком Магда називає персоналізацію переговорного процесу. Стів Віткофф і Джаред Кушнер є насамперед довіреними людьми Трампа, а не кадровими дипломатами. Схожу проблему експерт бачить і в українській переговорній команді.

"Віткофф і Кушнер — це не дипломати, це довірені особи Трампа. Мене в цьому сенсі бентежить, що серед учасників української делегації теж тільки Сергій Кислиця — професійний дипломат, а інші — довірені особи Володимира Зеленського. Якщо ми хочемо займатися дипломатією без професійних дипломатів, то наслідки можуть бути сумними", — наголосив він.

Водночас участь представників Франції, Німеччини та Великої Британії Магда розглядає як додаткову страховку для Києва. Ширший формат, на його думку, здатен зменшити ризик того, що Україну намагатимуться схилити до неприйнятних поступок.

Головним обмеженням для будь-яких потенційних домовленостей залишається позиція самого українського суспільства.

"Десятки мільйонів українців не підуть на капітуляцію. Це теж треба розуміти. І тому намагатися розігрувати якісь сценарії, в яких Україна просто погодиться на все, що їй запропонують, — це не той підхід, який відповідає реальності", — зазначив Магда.

На думку політолога, Києву необхідно зберігати власну суб'єктність у переговорах і пам'ятати, що навіть найближчі партнери насамперед керуватимуться власними національними інтересами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що нинішні корупційні скандали в Україні можуть перерости у значно масштабнішу кризу державного управління, якщо влада не зможе відновити контроль над ситуацією.