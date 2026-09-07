"Буде значно гірше, ніж нинішній жах": експерт попередив про небезпечну кризу для кожного українця

Нинішні корупційні скандали в Україні можуть перерости у значно масштабнішу кризу державного управління, якщо влада не зможе відновити контроль над ситуацією. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, коментуючи протистояння навколо антикорупційних органів та загальну ситуацію всередині країни.

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За словами Голобуцького, проблема вже виходить далеко за межі окремих кримінальних проваджень чи прізвищ. Він вважає, що йдеться про накопичені системні суперечності, які в умовах війни стають особливо небезпечними.

"Повний жах, повна корупція. Система абсолютно корумпована. І питання функціонування держави", — заявив політтехнолог.

Водночас Голобуцький застеріг від спрощеного підходу, за якого всю відповідальність намагаються покласти виключно на нинішню владу. За його словами, сьогоднішня система формувалася десятиліттями, тому відповідальність за її стан лежить значно ширше.

"Ми на даний момент маємо ту систему, яку ми будували всі разом 35 років. І я свою вину не відкидаю абсолютно", — зазначив він.

Окремо Голобуцький звернув увагу на ризик послаблення керованості силового блоку. На його думку, якщо різні правоохоронні та антикорупційні структури почнуть діяти фактично автономно й вступати у конфлікти між собою, наслідки можуть виявитися небезпечнішими за нинішні політичні скандали.

"Якщо спецслужби, силові структури почнуть самі по собі жити, повірте, це буде набагато гірше, ніж те, що зараз відбувається", — наголосив Голобуцький.

Політтехнолог також критично оцінив версію про те, що тиск навколо антикорупційної системи нібито є американським інструментом для примушування Києва до територіальних поступок. На його думку, вплив США на ці процеси перебільшують, тоді як роль Європи для України стала значно більшою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що переговори щодо завершення війни не принесли прориву, однак і сценарію, за якого Україну змушували б до капітуляції чи односторонніх територіальних поступок, не сталося. Наразі позиції Києва та Москви залишаються несумісними, тому бойові дії триватимуть доти, доки не зміняться умови. Таку думку висловив політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов.