Нынешние коррупционные скандалы в Украине могут перерасти в более масштабный кризис государственного управления, если власти не смогут восстановить контроль над ситуацией. Такое мнение высказал политтехнолог , соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, комментируя противостояние вокруг антикоррупционных органов и общую ситуацию внутри страны.

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По словам Голобуцкого, проблема уже выходит далеко за пределы отдельных уголовных производств или фамилий. Он считает, что речь идет о накопившихся системных противоречиях, которые в условиях войны становятся особенно опасными.

"Полный ужас, полная коррупция. Система полностью коррумпирована. И вопрос функционирования государства", — заявил политтехнолог.

В то же время, Голобуцкий предостерег от упрощенного подхода, при котором всю ответственность пытаются возложить исключительно на нынешнюю власть. По его словам, сегодняшняя система формировалась десятилетиями, поэтому ответственность за ее состояние лежит гораздо шире.

"Мы сейчас имеем ту систему, которую мы строили все вместе 35 лет. И я свою вину не исключаю абсолютно", — отметил он.

Отдельно Голобуцкий обратил внимание на риск ослабления управляемости силового блока. По его мнению, если различные правоохранительные и антикоррупционные структуры начнут действовать фактически автономно и вступать в конфликты между собой, последствия могут оказаться опаснее нынешних политических скандалов.

"Если спецслужбы, силовые структуры начнут сами по себе жить, поверьте, это будет гораздо хуже, чем то, что сейчас происходит", — подчеркнул Голобуцкий.

Политтехнолог также критически оценил версию о том, что давление вокруг антикоррупционной системы является американским инструментом для принуждения Киева к территориальным уступкам. По его мнению, влияние США на эти процессы преувеличивают, тогда как роль Европы для Украины стала значительно больше.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что переговоры по завершению войны не принесли прорыва, однако и сценария, при котором Украину принуждали бы к капитуляции или односторонним территориальным уступкам, не произошло. Позиции Киева и Москвы остаются несовместимыми, поэтому боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока не изменятся условия. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.