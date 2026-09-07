Трамп стал откровенным торговцем интересов Украины: эксперт предупредил о сценарии капитуляции

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом подход Соединенных Штатов к Украине заметно изменился. Вашингтон остается важным партнером Киева, однако его нынешние интересы и видение завершения войны не всегда соответствуют украинским, заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

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По его словам, внешняя политика США во многом зависит от личного видения Трампа. Поэтому Киеву необходимо продолжать диалог с Вашингтоном, но четко отстаивать собственные интересы и не воспринимать каждую американскую инициативу как безусловно выгодную Украине.

"За более чем полтора года президентства Трампа Соединенные Штаты превратились из союзника Украины в торговца украинскими интересами. Я не вижу возможности поддерживать Трампа в этом, если наши руководители, конечно, хотят отстаивать украинские интересы", — заявил Магда.

В то же время политолог признает, что Украина продолжает нуждаться в американской поддержке, хотя ее характер изменился. Именно поэтому полностью дистанцироваться от Вашингтона Киев не может.

Отдельным риском Магда называет персонализацию переговорного процесса. Стив Виткофф и Джаред Кушнер являются, прежде всего, доверенными людьми Трампа, а не кадровыми дипломатами. Схожую проблему эксперт видит и в украинской переговорной команде.

"Виткофф и Кушнер — это не дипломаты, это доверенные лица Трампа. Меня в этом смысле смущает, что среди участников украинской делегации тоже только Сергей Кислица — профессиональный дипломат, а другие — доверенные лица Владимира Зеленского. Если мы хотим заниматься дипломатией без профессиональных дипломатов, то последствия могут быть печальными", — сказал он.

В то же время участие представителей Франции, Германии и Великобритании Магда рассматривает как дополнительную страховку для Киева. Более широкий формат, по его мнению, способен уменьшить риск того, что Украину будут пытаться склонить к неприемлемым уступкам.

Главным ограничением любых потенциальных договоренностей остается позиция самого украинского общества.

"Десяти миллионов украинцев не пойдут на капитуляцию. Это тоже надо понимать. И поэтому пытаться разыгрывать какие-то сценарии, в которых Украина просто согласится на все, что ей предложат, — это не тот подход, который соответствует реальности", — отметил Магда.

По мнению политолога, Киеву необходимо сохранять собственную субъектность в переговорах и помнить, что даже ближайшие партнеры, прежде всего, будут руководствоваться собственными национальными интересами.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что нынешние коррупционные скандалы в Украине могут перерасти в более масштабный кризис государственного управления, если власти не смогут восстановить контроль над ситуацией.