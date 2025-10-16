Трамп справді розглядає передачу Tomahawk Україні: чи змінять вони хід війни

Чутки у ЗМІ про можливу передачу ракет Tomahawk Україні небезпідставні. Президент США Дональд Трамп справді розглядає можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Якщо рішення схвалено, ракети можуть бути передані відносно швидко. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Financial Times".

Ракети Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що високопоставлений західний військовий чиновник, який бере участь в обговореннях, повідомив, що якщо пропозиція передачі ракет буде схвалена, ракети можуть бути поставлені відносно швидко.

Він зазначив, що американських підрядників буде залучено для надання допомоги у їх використанні. Що у свою чергу позбавить необхідності в тривалому навчанні українських військових і дозволить США зберегти контроль над вибором цілей та іншими питаннями.

Високопоставлений представник НАТО заявив, що ракети Tomahawk суттєво не змінять ситуацію на фронті, проте вони доповнять те, чого Україна вже досягла за допомогою безпілотних літаків дальньої дії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — якщо українці отримають ракети Tomahawk, то зможуть взяти на приціл усі військові об'єкти росіян у європейській частині РФ. Це чудово розуміють у Кремлі. Тому вже панікують. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі "24 Каналу" розповів нардеп, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що побоювання щодо можливого розширення конфлікту після надання Україні далекобійних ракет Tomahawk є безпідставними. Заяву польського міністра наводить The Guardian.



