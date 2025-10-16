logo_ukra

BTC/USD

111190

ETH/USD

4033.14

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп справді розглядає передачу Tomahawk Україні: чи змінять вони хід війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп справді розглядає передачу Tomahawk Україні: чи змінять вони хід війни

Високопоставлений представник НАТО натякнув, що після передачі Україні ракет Tomahawk ударів по території РФ побільшає

16 жовтня 2025, 11:35 comments1309
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Чутки у ЗМІ про можливу передачу ракет Tomahawk Україні небезпідставні. Президент США Дональд Трамп справді розглядає можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Якщо рішення схвалено, ракети можуть бути передані відносно швидко. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Financial Times".

Трамп справді розглядає передачу Tomahawk Україні: чи змінять вони хід війни

Ракети Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що високопоставлений західний військовий чиновник, який бере участь в обговореннях, повідомив, що якщо пропозиція передачі ракет буде схвалена, ракети можуть бути поставлені відносно швидко.

Він зазначив, що американських підрядників буде залучено для надання допомоги у їх використанні. Що у свою чергу позбавить необхідності в тривалому навчанні українських військових і дозволить США зберегти контроль над вибором цілей та іншими питаннями.

Високопоставлений представник НАТО заявив, що ракети Tomahawk суттєво не змінять ситуацію на фронті, проте вони доповнять те, чого Україна вже досягла за допомогою безпілотних літаків дальньої дії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — якщо українці отримають ракети Tomahawk, то зможуть взяти на приціл усі військові об'єкти росіян у європейській частині РФ. Це чудово розуміють у Кремлі. Тому вже панікують. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі "24 Каналу" розповів нардеп, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що побоювання щодо можливого розширення конфлікту після надання Україні далекобійних ракет Tomahawk є безпідставними. Заяву польського міністра наводить The Guardian.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/
Теги:

Новини

Всі новини