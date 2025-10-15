Россия в самом деле очень боится ракет Tomahawk в руках Украины: в Раде назвали причину

Если украинцы получат ракеты Tomahawk, то смогут взять на прицел все военные объекты россиян в европейской части РФ. Это прекрасно понимают в Кремле. Поэтому уже паникуют. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 Канала" рассказал нардеп, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что сейчас остается нерешенным вопрос, предоставят ли США Украине эти ракеты вообще, и если да, то на какое расстояние они смогут лететь.

По словам политика, на сегодня речь идет о дальности ракет, которые могут передать Украине, до 2000 километров, и они даже могут нести ядерное оружие. При этом добавил, что есть вопросы по поводу того, с чего эти ракеты запускать.

Костенко напомнил, что ракеты Tomahawk запускают с кораблей и подводных лодок, которых у нас нет. По его словам, вчера якобы американцы показали пусковую установку, которая спроектирована на автомобиле. Костенко отметил, что, по предварительной информации, речь идет о возможном предоставлении США Украине крылатых, а не баллистических и не самых новых ракет 1970-1980-х годов.

"Крылатые сбиваются легче, чем баллистические ракеты. Вопрос также в том, с чего мы их запускаем", — подчеркнул он.

Костенко добавил, что еще важно, сколько их будет передано Украине. Нардеп считает, что для эффективного результата нужно от 200 ракет. Также отметил, что даже если Украина получит 50 ракет, то это будет помощь, но для нас лучше, чтобы это было хотя бы 50 ракет в месяц и тогда "это будет хорошая цифра". При этом отметил, что если бы еще плюс 50 баллистических ракет ATACMS к этому, то вообще бы был хороший результат.

