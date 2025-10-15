Росія справді дуже боїться ракет Tomahawk у руках України: у Раді назвали причину

Якщо українці отримають ракети Tomahawk, то матимуть змогу взяти на приціл усі військові об'єкти росіян у європейській частині РФ. Це чудово розуміють у Кремлі. Тому вже панікують. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі "24 Каналу" розповів нардеп, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

Парламентарій зазначив, що зараз залишається невирішеним питання, чи нададуть США Україні ці ракети взагалі, і якщо так, то на яку відстань вони зможуть летіти.

За словами політика, сьогодні йдеться про дальність ракет, які можуть передати Україні, до 2000 кілометрів, і вони навіть можуть нести ядерну зброю. При цьому додав, що є питання щодо того, з чого ці ракети запускати.

Костенко нагадав, що ракети Tomahawk запускають із кораблів та підводних човнів, яких у нас немає. За його словами, учора нібито американці показали пускову установку, яка спроектована на автомобілі. Костенко зазначив, що, за попередньою інформацією, йдеться про можливе надання США Україні крилатих, а не балістичних і не найновіших ракет 1970-1980-х років.

"Крилаті збиваються легше, ніж балістичні ракети. Питання також у тому, з чого ми їх запускаємо", — наголосив він.

Костенко додав, що ще важливо, скільки їх буде передано Україні. Нардеп вважає, що для ефективного результату потрібно від 200 ракет. Також зазначив, що навіть якщо Україна отримає 50 ракет, то це буде допомога, але для нас краще, щоб це було хоча б 50 ракет на місяць, і тоді "це буде гарна цифра". При цьому зазначив, що якби ще плюс 50 балістичних ракет ATACMS до цього, то взагалі був би добрий результат.

