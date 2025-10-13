Что действительно стоит за заявлениями Трампа о Tomahawk: на что может надеяться Киев

Рубрики
Кравцев Сергей
Новые заявления президента США Дональда Трампа, что возможности передачи Украине ракет Tomahawk нужно рассматривать, как элемент, рычаг влияния на Владимира Путина. По крайней мере, попытка подтолкнуть его к прекращению агрессии. Такое мнение УНН высказал Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.
Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников
Он отмечает, что даже просто теоретически возможная передача Tomahawk Украине не заставит сама по себе Кремль к прекращению агрессии.
Читайте также на портале "Комментарии" — возможные поставки крылатых ракет Tomahawk в Украину могут закончиться плохо для всех, и прежде всего для самого Дональда Трампа. Такое заявление российским пропагандистам сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Бывший президент России выразил надежду, что заявления президента США по поводу этих ракет останутся очередной пустой угрозой.
Также издание "Комментарии" сообщало — глава представительства Украины при НАТО Елена Гетьманчук отметила, что обсуждение возможного предоставления американских ракет Tomahawk должно послать сигнал России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Гетманчук заявила в интервью агентству AFP.
Глава представительства сказала, что не располагает дополнительной информацией о сообщениях о том, что Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk – ракет большой дальности, которые могут поражать цели в глубине России.