logo

BTC/USD

114947

ETH/USD

4153.23

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что действительно стоит за заявлениями Трампа о Tomahawk: на что может надеяться Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

Что действительно стоит за заявлениями Трампа о Tomahawk: на что может надеяться Киев

Заявления Трампа не следует трактовать как признак того, что он определился и становится на сторону Украины

13 октября 2025, 14:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новые заявления президента США Дональда Трампа, что возможности передачи Украине ракет Tomahawk нужно рассматривать, как элемент, рычаг влияния на Владимира Путина. По крайней мере, попытка подтолкнуть его к прекращению агрессии. Такое мнение УНН высказал Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Что действительно стоит за заявлениями Трампа о Tomahawk: на что может надеяться Киев

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

"Это подтверждает и тезис о том, что сначала он (Дональд Трамп – ред.) может поговорить с Путиным о перспективе предоставления Украине Tomahawk. Так что, возможно, эти ракеты и не будут переданы Украине. Также не думаю, что эти заявления следует трактовать как признак того, что Трамп определился и становится на сторону Украины", – отметил Владимир Дубовик.

Он отмечает, что даже просто теоретически возможная передача Tomahawk Украине не заставит сама по себе Кремль к прекращению агрессии.

"Для того чтобы принудить Владимира Путина к этому нужны системные действия, а не единичные шаги, в том числе более масштабные поставки оружия и давление на Россию, в частности усиление санкций", – отметил Владимир Дубовик.

Читайте также на портале "Комментарии" — возможные поставки крылатых ракет Tomahawk в Украину могут закончиться плохо для всех, и прежде всего для самого Дональда Трампа. Такое заявление российским пропагандистам сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Бывший президент России выразил надежду, что заявления президента США по поводу этих ракет останутся очередной пустой угрозой.

Также издание "Комментарии" сообщало — глава представительства Украины при НАТО Елена Гетьманчук отметила, что обсуждение возможного предоставления американских ракет Tomahawk должно послать сигнал России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Гетманчук заявила в интервью агентству AFP.

Глава представительства сказала, что не располагает дополнительной информацией о сообщениях о том, что Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk – ракет большой дальности, которые могут поражать цели в глубине России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости