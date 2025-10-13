Что действительно стоит за заявлениями Трампа о Tomahawk: на что может надеяться Киев

Новые заявления президента США Дональда Трампа, что возможности передачи Украине ракет Tomahawk нужно рассматривать, как элемент, рычаг влияния на Владимира Путина. По крайней мере, попытка подтолкнуть его к прекращению агрессии. Такое мнение УНН высказал Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

"Это подтверждает и тезис о том, что сначала он (Дональд Трамп – ред.) может поговорить с Путиным о перспективе предоставления Украине Tomahawk. Так что, возможно, эти ракеты и не будут переданы Украине. Также не думаю, что эти заявления следует трактовать как признак того, что Трамп определился и становится на сторону Украины", – отметил Владимир Дубовик.

Он отмечает, что даже просто теоретически возможная передача Tomahawk Украине не заставит сама по себе Кремль к прекращению агрессии.

"Для того чтобы принудить Владимира Путина к этому нужны системные действия, а не единичные шаги, в том числе более масштабные поставки оружия и давление на Россию, в частности усиление санкций", – отметил Владимир Дубовик.

