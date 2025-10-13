Що насправді стоїть за заявами Трампа про Tomahawk: на що може сподіватися Київ

Нові заяви президента США Дональда Трампа, щоло можливості передачі Україні ракет Tomahawk треба розглядати, як елемент, важіль впливу на Володимира Путіна. Принаймні спроба підштовхнути його до припинення агресії. Таку думку висловив Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

"Це підтверджує і теза про те, що спочатку він (Дональд Трамп – ред.) можливо має поговорити з Путіним про перспективу надання Україні Tomahawk. Тож можливо ці ракети й не будуть передані Україні. Також не думаю, що ці заяви слід трактувати, як ознаку того, що Трамп визначився і стає на бік України", – зазначив Володимир Дубовик.

Він наголошує, навіть просто теоретично можлива передача Tomahawk Україні не примусить сама по собі Кремль до припинення агресії.

"Для того, щоб примусити Володимира Путіна до цього потрібні системні дії, а не поодинокі кроки, зокрема масштабніші постачання зброї та тиск на Росію, зокрема посилення санкцій", – зазначив Володимир Дубовик.

