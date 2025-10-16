logo

Трамп действительно рассматривает передачу Tomahawk Украине: изменят ли они ход войны
Трамп действительно рассматривает передачу Tomahawk Украине: изменят ли они ход войны

Высокопоставленный представитель НАТО намекнул, что после передачи Украине ракет Tomahawk ударов по территории РФ станет больше

16 октября 2025, 11:35 comments1309
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Слухи в СМИ о возможной передачи ракет Tomahawk Украине небеспочвенны. Президент США Дональд Трамп в самом деле рассматривает возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Если решение будет одобрено, ракеты могут быть переданы относительно быстро. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Financial Times".

Трамп действительно рассматривает передачу Tomahawk Украине: изменят ли они ход войны

Ракеты Tomahawk. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что высокопоставленный западный военный чиновник, участвующий в обсуждениях, сообщил, что, если предложение передачи ракет будет одобрено, ракеты могут быть поставлены относительно быстро.

Он отметил, что американские подрядчики будут привлечены для оказания помощи в их использовании. Что в свою очередь избавит от необходимости в длительном обучении украинских военных и позволит США сохранить контроль над выбором целей и другими вопросами.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что ракеты Tomahawk существенно не изменят ситуацию на фронте, однако они дополнят то, чего Украина уже достигла с помощью своих беспилотных самолетов дальнего действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — если украинцы получат ракеты Tomahawk, то смогут взять на прицел все военные объекты россиян в европейской части РФ. Это прекрасно понимают в Кремле. Поэтому уже паникуют. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 Канала" рассказал нардеп, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что опасения относительно возможного расширения конфликта после предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk являются безосновательными. Заявление польского министра приводит The Guardian.




Источник: https://www.ft.com/
