Росія, втрачаючи можливість затягувати переговорний процес, вдається до примітивних провокацій. Однією з таких є повідомлення про нібито "удар" по резиденції Володимира Путіна у Валдаї. Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа зазначає, що насправді з Росією не ведеться жодних реальних переговорів. Це лише спроба США приховати власні цілі.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

На його думку, американці намагаються приховати справжні переговори, які вони ведуть з росіянами, зокрема щодо економічних домовленостей родини Трампа з путінським режимом. За словами Кульпи, саме так варто трактувати ці дії.

"Трамп використовує мирні переговори лише як прикриття. В реальності його головною метою є власна вигода. Він намагається отримати максимум для себе, ведучи переговори з Росією", — підкреслив він.

Американці сприймають ситуацію не з геополітичної точки зору, а як можливість отримати вигоду. Пьотр Кульпа додав, що найважливіше для США — це ресурси, а не геополітичні переваги. Тому говорити про значення аргументів і провокацій у цій ситуації немає сенсу.

"Трамп намагається отримати вигоду з того, що відбувається. Він навіть призупинив підтримку України, що свідчить про серйозний ризик — президент США почав підтримувати позиції Росії", — наголосив Кульпа.

Володимир Зеленський, своєю чергою, робить все можливе, щоб не допустити зміни орієнтирів США щодо України. Попри те що США продовжують продавати зброю Україні, існує ризик, що на будь-якому етапі Вашингтон може змінити свою політику, підвищити ціни на озброєння чи обмежити постачання розвідданих.

