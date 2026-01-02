Россия, упуская возможность затягивать переговорный процесс, прибегает к примитивным провокациям. Одним из таких является сообщение о якобы "ударе" по резиденции Владимира Путина в Валдае. Экссекретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа отмечает, что на самом деле с Россией не ведется никаких реальных переговоров. Это лишь попытка США скрыть свои цели.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: CNN

По его мнению, американцы пытаются скрыть настоящие переговоры, которые они ведут с россиянами, в частности, по экономическим договоренностям семьи Трампа с путинским режимом. По словам Кульпы, именно так следует трактовать эти действия.

"Трамп использует мирные переговоры только как прикрытие. В реальности его главной целью является собственная выгода. Он пытается получить максимум для себя, ведя переговоры с Россией", — подчеркнул он.

Американцы воспринимают ситуацию не с геополитической точки зрения, а как возможность извлечь выгоду. Петр Кульпа добавил, что самое важное для США это ресурсы, а не геополитические преимущества. Поэтому говорить о значениях аргументов и провокаций в этой ситуации нет смысла.

"Трамп пытается извлечь выгоду из происходящего. Он даже приостановил поддержку Украины, что свидетельствует о серьезном риске — президент США начал поддерживать позиции России", — подчеркнул Кульпа.

Владимир Зеленский, в свою очередь, делает все возможное, чтобы не допустить смены ориентиров США в отношении Украины. Несмотря на то, что США продолжают продавать оружие Украине, существует риск того, что на любом этапе Вашингтон может изменить свою политику, повысить цены на вооружение или ограничить поставки разведданных.

