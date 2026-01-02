Що буде з війною у 2026 році: озвучено несподіваний для України прогноз

Політичний оглядач Віталій Портников зазначає, що через рівень хаосу в сучасному світі, прогнозування політичних подій стає надзвичайно складним. За його словами, навіть на тлі численних спроб спрогнозувати майбутнє, 2026 рік, ймовірно, стане періодом не стільки завершення війни, скільки її поступового згасання.

Війна в Україні. Фото: УНІАН

Портников упевнений, що Росії, незважаючи на сподівання президента Володимира Путіна, не вдасться досягти стратегічного перелому у війні. Сполучені Штати, навіть попри особисті симпатії Дональда Трампа до Путіна, будуть змушені зберігати тиск на Москву. Європейські країни, хоча й відчувають втому від війни, продовжать знаходити нові ресурси для підтримки України. Україна ж, попри бажання швидше вийти з конфлікту, буде змушена продовжувати боротьбу за своє виживання в надзвичайно складних умовах.

У цьому контексті відбуватимуться як публічні дипломатичні зусилля, так і за кулісами — непублічні контакти між сторонами. З часом, у міру виснаження обох сторін, виникатиме дедалі більше потреби в паузах та зниженні інтенсивності бойових дій, хоча ці кроки не будуть завжди офіційно оформлені. Припинення вогню навіть на локальних ділянках фронту відбуватиметься не стільки завдяки дипломатичним домовленостям, скільки через практичну необхідність.

Якщо події продовжуватимуть розвиватися за таким сценарієм, то зниження інтенсивності бойових дій може затягнутися й до 2027 року. Це створить умови для підписання мирної угоди, яка може бути досягнута ще до завершення президентських повноважень Дональда Трампа або ж у 2029 році з новим американським президентом.

Як вже писали "Коментарі", Україна продовжує активно працювати над збільшенням проблем Росії, зокрема через так звані "санкції Малюка – Буданова". Це пов'язано з серією далекобійних атак по важливих нафтових та військових об'єктах Росії, що призводить до ще більшої паливної кризи у країні-агресорці. У Росії виникли серйозні труднощі з переробкою нафти та її продажем, що тільки поглиблює існуючі економічні проблеми.