Что будет с войной в 2026 году: озвучен неожиданный для Украины прогноз

Политический обозреватель Виталий Портников отмечает, что из-за уровня хаоса в современном мире прогнозирование политических событий становится чрезвычайно сложным. По его словам, даже на фоне многочисленных попыток спрогнозировать будущее, 2026 год, вероятно, станет периодом не столько завершения войны, сколько ее постепенного угасания.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Портников уверен, что России, несмотря на надежду президента Владимира Путина, не удастся добиться стратегического перелома в войне. Соединенные Штаты, даже несмотря на личные симпатии Дональда Трампа к Путину, будут вынуждены сохранять давление на Москву. Европейские страны, хоть и испытывают усталость от войны, продолжат находить новые ресурсы для поддержки Украины. Украина же, несмотря на желание поскорее выйти из конфликта, будет вынуждена продолжать борьбу за свое выживание в сложнейших условиях.

В этом контексте будут проходить как публичные дипломатические усилия, так и за кулисами непубличные контакты между сторонами. Со временем по мере истощения обеих сторон будет возникать все больше потребности в паузах и снижении интенсивности боевых действий, хотя эти шаги не будут всегда официально оформлены. Прекращение огня даже на локальных участках фронта будет происходить не столько благодаря дипломатическим договоренностям, сколько из-за практической необходимости.

Если события будут продолжать развиваться по такому сценарию, снижение интенсивности боевых действий может затянуться и до 2027 года. Это создаст условия для подписания мирного соглашения, которое может быть достигнуто еще до завершения президентских полномочий Дональда Трампа или же в 2029 году с новым американским президентом.

Как уже писали "Комментарии", Украина продолжает активно работать над увеличением проблем России, в частности из-за так называемых "санкций Малюка — Буданова". Это связано с серией дальнобойных атак по важным нефтяным и военным объектам России, что приводит к еще большему топливному кризису в стране-агрессоре. В России возникли серьезные трудности с переработкой нефти и ее продажей, что только усугубляет существующие экономические проблемы.