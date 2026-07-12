Трамп поставив Путіна у дурне становище: чому Кремль опинився у безвиході

Після саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп несподівано змінив дипломатичний тон щодо України, чим поставив Кремль у складне становище. Таку оцінку у своїй колонці для Deutsche Welle висловив політичний аналітик Іван Преображенський.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Преображенського, у Володимир Путін розраховував, що Трамп займатиме більш прихильну позицію до Росії. Однак під час саміту НАТО американський президент заявив про готовність підтримати Україну, зокрема дозволити виробництво ракет Patriot за ліцензією та посилити захист українського неба.

Крім того, Трамп позитивно оцінив удари України по російських об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури, назвавши їх фактором, який може наблизити закінчення війни. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він також повідомив про намір найближчим часом провести телефонну розмову з Володимиром Путіним.

На думку Преображенського, саме ця заява змусила Кремль оперативно погодитися на контакт. Проте дзвінок так і не відбувся, що, як вважає аналітик, створило для Путіна дурну ситуацію.

Експерт також звертає увагу, що запланований візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви спочатку перенесли, а згодом скасували. Як вказує Преображенський, це може свідчити про зміну підходу Вашингтона, який більше не готовий повертатися до переговорів без реальних кроків Росії назустріч.

Крім того, поки у Кремлі думають, як вийти з ситуації, Україна та США посилюють свій тиск на РФ, зокрема Зеленський підтвердив рух у напрямку домовленостей щодо Patriot, а американський сенатор Ліндсі Грем повідомив про узгодження з Білим домом редакції законопроєкту про нові санкції проти Росії.

"Очевидно, що Кремль у безвиході. Він має складну ситуацію в тилу і навряд чи має ресурси, щоб різко загострити ситуацію на фронті. Він не має і аргументів для Трампа, щоб відновити переговори на зручних для Путіна умовах", — пише Deutsche Welle.

Однак Преображенський наголошує, що попри це, Путін досі не демонструє готовності до компромісів щодо закінчення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що НАТО висунуло ультиматум Путіну щодо закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що не так з заявою Трампа про дозвіл на виробництво Patriot в Україні.