Трамп поставил Путина в дурацкое положение: почему Кремль оказался в тупике

После саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп неожиданно изменил дипломатический тон по отношению к Украине, чем поставил Кремль в затруднительное положение. Такую оценку в своей колонке Deutsche Welle высказал политический аналитик Иван Преображенский.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Преображенского, Владимир Путин рассчитывал, что Трамп будет занимать более благосклонную позицию к России. Однако на саммите НАТО американский президент заявил о готовности поддержать Украину, в частности разрешить производство ракет Patriot по лицензии и усилить защиту украинского неба.

Кроме того, Трамп положительно оценил удары Украины по российским объектам топливно-энергетической инфраструктуры, назвав их фактором, способным приблизить окончание войны. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он также сообщил о намерении в ближайшее время провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

По мнению Преображенского, именно это заявление заставило Кремль оперативно согласиться с контактом. Однако звонок так и не состоялся, что, как считает аналитик, создало для Путина дурацкую ситуацию.

Эксперт также обращает внимание, что запланированный визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву сначала перенесли, а затем отменили. Как указывает Преображенский, это может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона, который больше не готов возвращаться к переговорам без реальных шагов навстречу от России.

Кроме того, пока в Кремле думают, как выйти из ситуации, Украина и США усиливают свое давление на РФ, в частности, Зеленский подтвердил движение в направлении договоренностей по Patriot, а американский сенатор Линдси Грэм сообщил о согласовании с Белым домом редакции законопроекта о новых санкциях против России.

"Очевидно, что Кремль в тупике. У него сложная ситуация в тылу и вряд ли есть ресурсы, чтобы резко обострить ситуацию на фронте. У него нет и аргументов для Трампа, чтобы возобновить переговоры на удобных для Путина условиях", — пишет Deutsche Welle.

Однако Преображенский отмечает, что, несмотря на это, Путин до сих пор не демонстрирует готовности к компромиссам для окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО выдвинуло ультиматум Путину об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что не так с заявлением Трампа о разрешении на производство Patriot в Украине.