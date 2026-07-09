НАТО висунуло ультиматум Путіну щодо закінчення війни в Україні

Під час саміту НАТО українська сторона побачила зміну підходу союзників до війни Росії проти України. Голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що Альянс висунув Москві чіткий сигнал: або Кремль погоджується на припинення війни, або зіткнеться з подальшим посиленням тиску.

Єгор Чернєв. Фото з відкритих джерел

Єгор Чернєв в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що саміт НАТО продемонстрував, що країни Заходу дедалі більше переходять до політики стримування Росії з позиції сили.

"На саміті НАТО в Анкарі вперше за багато років Захід виступив виключно з позиції сили. Фактично, Росії висунуто ультиматум: або вона завершує війну, або на неї чекає ескалація", – сказав Чернєв.

Він наголосив, що одним з ключових результатів зустрічі стало погодження довгострокової фінансової підтримки України. За його словами, йдеться про виділення близько 70 млрд євро на 2026–2027 роки.

Окремо парламентар згадав заяву президента США Дональда Трампа про можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

"Наявність в України власного виробництва антибалістики у майбутньому знівелює ракетну перевагу Росії та стане фактором стримування від повторної агресії. А визнання України донором безпеки для трансатлантичної спільноти та ключовим елементом європейської безпеки гарантує нам всебічну і довготривалу підтримку з боку наших партнерів", — підсумував Чернєв.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що не так з заявою Трампа про дозвіл на виробництво ракет Patriot в Україні.

Також "Коментарі" писали, що президент Чехії Петр Павел озвучив тривожний прогноз: Україна має два місяці для закінчення війни.