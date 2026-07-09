НАТО выдвинуло ультиматум Путину по окончании войны в Украине

В ходе саммита НАТО украинская сторона увидела изменение подхода союзников к войне России против Украины. Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что Альянс выдвинул Москве четкий сигнал: либо Кремль соглашается на прекращение войны, либо столкнется с дальнейшим усилением давления.

Егор Чернев. Фото из открытых источников

Егор Чернев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что саммит НАТО продемонстрировал, что страны Запада все больше переходят к политике сдерживания России с позиции силы.

"На саммите НАТО в Анкаре впервые за многие годы Запад выступил исключительно с позиции силы. Фактически, России выдвинут ультиматум: либо она завершает войну, либо ее ждет эскалация", – сказал Чернев.

Он отметил, что одним из ключевых результатов встречи стало согласование долгосрочной финансовой поддержки Украины. По его словам, речь идет о выделении около 70 млрд евро на 2026-2027 годы.

Отдельно парламентарий упомянул заявление президента США Дональда Трампа о возможности предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

"Наличие у Украины собственного производства антибаллистики в будущем нивелирует ракетное преимущество России и станет фактором сдерживания от повторной агрессии. А признание Украины донором безопасности для трансатлантического сообщества и ключевым элементом европейской безопасности гарантирует нам всестороннюю и долговременную поддержку наших партнеров", — подытожил Чернев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не так с заявлением Трампа о разрешении на производство ракет Patriot в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент Чехии Петр Павел озвучил тревожный прогноз: Украина имеет два месяца для окончания войны.