НАТО выдвинуло ультиматум Путину по окончании войны в Украине

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Slava Kot
В ходе саммита НАТО украинская сторона увидела изменение подхода союзников к войне России против Украины. Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что Альянс выдвинул Москве четкий сигнал: либо Кремль соглашается на прекращение войны, либо столкнется с дальнейшим усилением давления.
Егор Чернев. Фото из открытых источников
Егор Чернев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что саммит НАТО продемонстрировал, что страны Запада все больше переходят к политике сдерживания России с позиции силы.
Он отметил, что одним из ключевых результатов встречи стало согласование долгосрочной финансовой поддержки Украины. По его словам, речь идет о выделении около 70 млрд евро на 2026-2027 годы.
Отдельно парламентарий упомянул заявление президента США Дональда Трампа о возможности предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не так с заявлением Трампа о разрешении на производство ракет Patriot в Украине.
Также "Комментарии" писали, что президент Чехии Петр Павел озвучил тревожный прогноз: Украина имеет два месяца для окончания войны.