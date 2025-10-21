Трамп поставив крапку: рішення президента США не сподобається Путіну

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна не відбудеться. Західні ЗМІ повідомляють, що Трамп відмовився від ідеї швидкого проведення зустрічі з Путіним у Будапешті.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Серйозною перешкодою стало питання захоплених Росією українських територій. Путін, як пише видання The Telegraph, наполягає на повній здачі Донбасу, натомість пропонував відмовитися від претензій на неокуповані частини Запоріжжя та Херсонщини. Свою позицію російський лідер озвучив президенту США під час телефонної розмови, яка відбулася минулого тижня у четвер.

Спецпосланник Трампа Стів Віткофф також заявив Володимиру Зеленському, що Росія має “конституційні претензії” на ці українські землі.

Пізніше Росія офіційно підтвердила вимогу щодо здачі Донбасу, надіславши на вихідних до Вашингтона закриту ноту з відповідною вимогою для укладення миру з Україною, пише Reuters.

“Зрештою, Дональд Трамп відмовився від ідеї швидкого проведення зустрічі з Путіним, з огляду на відсутність змін перемовин. Один із західних чиновників прокоментував це так: Я бачу в цьому позитивний розвиток подій. Росія чітко заявила, що їхня позиція не змінилася, то який сенс у зустрічі?”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Європа та Україна готують 12-пунктну пропозицію щодо припинення війни. Реалізацію плану контролюватиме рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Серед умов, як пише видання, значиться повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими. Також Україна отримає гарантії безпеки, кошти для відновлення після війни та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.



