Трамп поставил точку: решение президента США не понравится Путину

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не состоится. Западные СМИ сообщают, что Трамп отказался от идеи скорейшего проведения встречи с Путиным в Будапеште.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Серьезным препятствием стал вопрос захваченных Россией украинских территорий. Путин, как пишет издание The Telegraph, настаивает на полной сдаче Донбасса, но предлагал отказаться от претензий на неоккупированные части Запорожья и Херсонщины. Свою позицию российский лидер озвучил президенту США во время состоявшегося на прошлой неделе в четверг телефонного разговора.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф также заявил Владимиру Зеленскому, что у России есть "конституционные претензии" на эти украинские земли.

Позже Россия официально подтвердила требование по сдаче Донбасса, отправив на выходных в Вашингтон закрытую ноту с соответствующим требованием для заключения мира с Украиной, пишет Reuters.

"В конце концов, Дональд Трамп отказался от идеи быстрого проведения встречи с Путиным, учитывая отсутствие изменений переговоров. Один из западных чиновников прокомментировал это так: Я вижу в этом позитивное развитие событий. Россия четко заявила, что их позиция не изменилась, то какой смысл во встрече?", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Европа и Украина готовят 12-пунктное предложение о прекращении войны. Реализацию плана будет контролировать совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. Среди условий, как пишет издание, значится возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными. Также Украина получит гарантии безопасности, средства восстановления после войны и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.



