Трамп поставив Києву ультимаьтум щодо Донбасу: на Заході дали неоднозначну перспективу

Росія та США наполягають на тому, щоб Київ передав приблизно чверть Донецької області та частину Луганської, що досі залишаються під контролем України. Financial Times наголошує, що ця територія має велике політичне значення для української столиці.

Війна в Україні. Фото: УНІАН

Донецька та Луганська області формують Донбас — обширний східний регіон, розмір якого порівнянний із половиною Великої Британії і нагадує американський штат Західна Вірджинія. Раніше Донбас був промисловим центром СРСР з численними металургійними заводами та вугільними шахтами. Нині тут поширена змішана мова, відома як суржик.

Як зазначає FT, ще в 1921 році Володимир Ленін називав Донбас "токсичною" територією, де для політичної роботи потрібна "протигазова маска". Сьогодні регіон залишається ключовим і суперечливим у мирних переговорах, спрямованих на припинення найбільшого збройного конфлікту в Європі після Другої світової війни.

Кремль прагне здобути контроль над Донбасом, намагаючись отримати стратегічні переваги, яких не вдалося досягти з 2014 року навіть після значних військових втрат. Повне захоплення регіону дозволило б Росії оточити важливі міста — Покровськ, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, що досі слугують форпостами української оборони.

Аналітики та українські військові повідомляють, що Москва вже контролює більшість Покровська та утримує позиції на південному під’їзді до Костянтинівки. У відповідь командувач ЗСУ Олександр Сирський наказав частково відвести війська з районів навколо Покровська через нестійкі позиції.

На оборону Донбасу Україна витратила значну частину понад мільярда доларів, заклавши багатошарові укріплення, видимі навіть із автомагістралей: окопи, мінні поля, колючий дріт та інші оборонні споруди.

