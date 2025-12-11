Небачений тиск Трампа щодо миру змусив Київ піти на кардинальний крок: важливі деталі

У середу, 10 грудня, Україна надіслала адміністрації Дональда Трампа покрокову відповідь на останню 20-пунктну версію мирного плану США, повідомляє Axios із посиланням на дані українських та американських чиновників.

Фото: з відкритих джерел

Пропозиція Трампа передбачає значні територіальні поступки та інші вимоги до Києва, що створює серйозний тиск на президента Володимира Зеленського. У відповідь Україна вирішила внести свої уточнення та пропозиції, аби зробити план більш реалістичним та прийнятним для національних інтересів.

За даними джерел, радник із національної безпеки України Рустем Умєров надіслав документ Джареду Кушнеру, зятю та раднику Дональда Трампа. У ньому містяться коментарі до кожного пункту плану, а також запропоновані зміни, що покликані забезпечити збалансованість пропозиції та уникнути ризиків для суверенітету України.

Перед відправленням відповіді українські офіційні особи провели консультації з європейськими союзниками, зокрема з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Під час цих обговорень було внесено нові пропозиції щодо спірних питань, зокрема контролю над певними територіями та безпеки Запорізької атомної електростанції. Ці зміни мають на меті зробити мирний план більш прийнятним як для України, так і для міжнародної спільноти.

Тим часом Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами, підкресливши: "Ми обговорили Україну досить різко. Подивимось, що далі". Очікується, що у четвер високопосадовці США та України проведуть віртуальну зустріч для детального обговорення конкретних аспектів мирного плану.

Як вже писали "Коментарі", Бельгія запропонувала Євросоюзу нову ініціативу — створити додатковий фінансовий резерв для захисту від можливих загроз Росії щодо кредиту Україні на суму 210 млрд євро, забезпеченого російськими активами.