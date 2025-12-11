logo

Невиданное давление Трампа по миру заставило Киев пойти на кардинальный шаг: важные детали
Невиданное давление Трампа по миру заставило Киев пойти на кардинальный шаг: важные детали

После консультаций с европейскими партнерами Владимир Зеленский передает свои предложения

11 декабря 2025, 10:05
Автор:
Клименко Елена

В среду, 10 декабря, Украина направила администрации Дональда Трампа пошаговый ответ на последнюю 20-пунктную версию мирного плана США, сообщает Axios со ссылкой на данные украинских и американских чиновников.

Невиданное давление Трампа по миру заставило Киев пойти на кардинальный шаг: важные детали

Предложение Трампа предусматривает значительные территориальные уступки и другие требования Киеву, что создает серьезное давление на президента Владимира Зеленского. В ответ Украина решила внести свои уточнения и предложения для того, чтобы сделать план более реалистичным и приемлемым для национальных интересов.

По данным источников, советник по национальной безопасности Украины Рустем Умеров направил документ Джареду Кушнеру, зятю и советнику Дональда Трампа. В нем содержатся комментарии к каждому пункту плана, а также предложенные изменения, призванные обеспечить сбалансированность предложения и избежать рисков суверенитета Украины.

Перед отправкой ответа украинские официальные лица провели консультации с европейскими союзниками, в частности, с лидерами Великобритании, Франции и Германии. В ходе этих обсуждений были внесены новые предложения по спорным вопросам, в частности, контроль над определенными территориями и безопасности Запорожской атомной электростанции. Эти изменения имеют целью сделать мирный план более приемлемым как для Украины, так и для международного сообщества.

Между тем, Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами, подчеркнув: "Мы обсудили Украину достаточно резко. Посмотрим, что дальше". Ожидается, что в четверг чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу для детального обсуждения конкретных аспектов мирного плана.

Как уже писали "Комментарии", Бельгия предложила Евросоюзу новую инициативу — создать дополнительный финансовый резерв для защиты от возможных угроз России по кредиту Украине на сумму 210 млрд евро, обеспеченного российскими активами.



