Россия и США настаивают на том, чтобы Киев передал примерно четверть Донецкой области и часть Луганской, которые до сих пор остаются под контролем Украины. Financial Times отмечает, что эта территория имеет огромное политическое значение для украинской столицы.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Донецкая и Луганская области формируют Донбасс — обширный восточный регион, размер которого сравним с половиной Великобритании и напоминает американский штат Западная Вирджиния. Ранее Донбасс являлся промышленным центром СССР с многочисленными металлургическими заводами и угольными шахтами. Сейчас здесь распространен смешанный язык, известный как суржик.

Как отмечает FT, еще в 1921 году Владимир Ленин называл Донбасс "токсичной" территорией, где для политической работы нужна "противогазовая маска". Сегодня регион остается ключевым и противоречивым в мирных переговорах, направленных на прекращение величайшего вооруженного конфликта в Европе после Второй мировой войны.

Кремль стремится получить контроль над Донбассом, пытаясь получить стратегические преимущества, которых не удалось достичь с 2014 года даже после значительных военных потерь. Полный захват региона позволил бы России оцепить важные города — Покровск, Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, которые до сих пор служат форпостами украинской обороны.

Аналитики и украинские военные сообщают, что Москва уже контролирует большинство Покровска и удерживает позиции на южном подъезде к Константиновке. В ответ командующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ частично отвести войска из районов вокруг Покровска из-за неустойчивых позиций.

На оборону Донбасса Украина потратила значительную часть более миллиарда долларов, заложив многослойные укрепления, видимые даже из автомагистралей: окопы, минные поля, колючая проволока и другие оборонные сооружения.

