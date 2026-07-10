"Трамп послав неоднозначний сигнал": Україну попередили про жорстку пастку США



















Підсумки переговорів між президентами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом можуть мати важливе значення для Києва. Серед ключових сигналів — готовність Вашингтона розглянути передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot та помітно прихильніша риторика американського президента. Водночас остаточні висновки робити поки що рано. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, можливість налагодити власне виробництво ракет для Patriot є одним із найважливіших результатів переговорів.

"Обіцянка ліцензій на Patriot, очевидно, ракет, аби ми могли їх виробляти. Це дуже важливий сигнал", – наголосив дипломат.

Огризко також звернув увагу на заяви Трампа про те, що посилення тиску на Росію може пришвидшити завершення війни. На його переконання, це свідчить про поступову зміну підходу Вашингтона до російсько-української війни.

Водночас дипломат застеріг від надмірного оптимізму. За його словами, довіряти лише заявам американського президента не варто, адже його позиція може швидко змінюватися після контактів із Кремлем.

Огризко наголосив, що справжнім показником підтримки України стануть не гучні слова, а конкретні рішення Білого дому — постачання озброєння, розвиток спільного оборонного виробництва та інші практичні кроки, які зміцнять обороноздатність України.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчі два місяці можуть стати визначальними для перебігу війни в Україні. Саме зараз союзники Києва мають максимально посилити тиск на Росію, інакше Кремль може вдатися до нового витка ескалації. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.