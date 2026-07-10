Путін готує останню ставку: розкрито терміновий інсайд про найбільш небезпечний сценарій війни



















Найближчі два місяці можуть стати визначальними для перебігу війни в Україні. Саме зараз союзники Києва мають максимально посилити тиск на Росію, інакше Кремль може вдатися до нового витка ескалації. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи заяву президента Чехії Петра Павела про те, що Україна та її партнери мають лише два місяці для того, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, експерт зазначив, що така оцінка є цілком реалістичною.

"Якщо цього не станеться, то Кремль може наважитися на серйозну ескалацію", – наголосив Клочок.

За його словами, після так званих виборів у Росії, запланованих на 20 вересня, Володимир Путін матиме більше можливостей для посилення мобілізації. Попри внутрішні проблеми в РФ, це не означає, що Кремль готовий згортати війну.

Аналітик переконаний, що найближчі тижні стануть перевіркою рішучості західних партнерів. Якщо санкційний та економічний тиск не буде посилено, Росія спробує перехопити ініціативу.

"У мене особисто складається таке відчуття, що ця зима для Путіна стане останньою надією", – сказав експерт.

Водночас Клочок закликав не переоцінювати цей прогноз. Він нагадав, що схожі очікування виникали й раніше, однак війна триває, а російські удари по українських містах не припиняються.

Як вже писали "Коментарі", колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив недовіру до соціологічних опитувань, які фіксують високий рівень підтримки президента Володимира Зеленського. В інтерв'ю Дмитру Чекалкіну він заявив, що, на його думку, реальні суспільні настрої суттєво відрізняються від оприлюднених рейтингів. Також ексміністр поділився своїм баченням майбутніх виборів, відповідальності влади та наслідків війни для українського суспільства.