Путин готовит последнюю ставку: раскрыт срочный инсайд о наиболее опасном сценарии войны



















В ближайшие два месяца могут стать определяющими для хода войны в Украине. Именно сейчас союзники Киева должны максимально усилить давление на Россию, иначе Кремль может пойти на новый виток эскалации. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Комментируя заявление президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины и ее партнеров всего два месяца для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, эксперт отметил, что такая оценка вполне реалистична.

"Если этого не произойдет, то Кремль может решиться на серьезную эскалацию", – подчеркнул Клочок.

По его словам, после так называемых выборов в России, запланированных на 20 сентября, у Владимира Путина будет больше возможностей для усиления мобилизации. Несмотря на внутренние проблемы в РФ, это не значит, что Кремль готов сворачивать войну.

Аналитик убежден, что в ближайшие недели станут проверкой решимости западных партнеров. Если санкционное и экономическое давление не будет усилено, Россия попытается перехватить инициативу.

"У меня лично складывается такое чувство, что эта зима для Путина станет последней надеждой", – сказал эксперт.

В то же время Клочок призвал не переоценивать этот прогноз. Он напомнил, что подобные ожидания возникали и раньше, однако война продолжается, а российские удары по украинским городам не прекращаются.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян выразил недоверие к социологическим опросам, фиксирующим высокий уровень поддержки президента Владимира Зеленского. В интервью Дмитрию Чекалкину он заявил, что, по его мнению, реальные общественные настроения существенно отличаются от опубликованных рейтингов. Также эксминистр поделился своим видением предстоящих выборов, ответственности власти и последствий войны для украинского общества.