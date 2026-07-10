"Трамп послал неоднозначный сигнал": Украину предупредили о жесткой ловушке США



















Итоги переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом могут иметь немаловажное значение для Киева. Среди ключевых сигналов — готовность Вашингтона рассмотреть передачу Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot и более приверженную риторику американского президента. В то же время окончательные выводы делать пока рано. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, возможность наладить собственное производство ракет Patriot является одним из важнейших результатов переговоров.

"Обещание лицензий на Patriot, очевидно, ракет, чтобы мы могли их производить. Это очень важный сигнал", – подчеркнул дипломат.

Огрызко также обратил внимание на заявления Трампа о том, что усиление давления на Россию может ускорить завершение войны. По его убеждению, это свидетельствует о постепенном изменении подхода Вашингтона к российско-украинской войне.

В то же время дипломат предостерег от чрезмерного оптимизма. По его словам, доверять только заявлениям американского президента не стоит, ведь его позиция может быстро меняться после контактов с Кремлем.

Огрызко подчеркнул, что настоящим показателем поддержки Украины станут не громкие слова, а конкретные решения Белого дома — снабжение вооружениями, развитие совместного оборонного производства и другие практические шаги, которые укрепят обороноспособность Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что ближайшие два месяца могут стать определяющими для хода войны в Украине. Именно сейчас союзники Киева должны максимально усилить давление на Россию, иначе Кремль может пойти на новый виток эскалации. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.