Трамп почав нові «гойдалки»: експерт попередив про несподіванмй задум США щодо війни

Візит американської делегації до України напередодні 35-ї річниці Незалежності може стати одним із ключових елементів нової дипломатичної гри президента США Дональда Трампа. Після переговорів у Києві представники Вашингтона планують вирушити до Росії, що свідчить про активізацію переговорного процесу. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк.

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За його словами, Трамп використовує традиційну для себе тактику тиску та переговорів, намагаючись одночасно впливати як на Київ, так і на Москву.

"Американські гойдалки Трампа почалися. Це його звична гра – шантаж, маніпуляція, торги і прагнення отримати максимальний результат. Зараз він намагається натиснути на Росію, залишаючи їй вибір", – зазначив Давидюк.

Політолог припускає, що Кремль отримує сигнал: якщо Москва не погодиться на мирний сценарій, Україна може отримати ще більше сучасних західних технологій, зокрема у сфері виробництва озброєння. Водночас експерт вважає, що найближчі місяці можуть стати визначальними для подальшої долі переговорів. За його оцінкою, у разі політичної домовленості вже восени може розпочатися поетапний мирний процес із локалізацією бойових дій на окремих ділянках фронту.

"Жовтень може стати точкою запуску переговорного процесу. Якщо сторони знайдуть компроміс, війна може перейти в інший формат із поступовим відновленням політичного життя та підготовкою до наступних етапів врегулювання", – пояснив політолог.

Разом із тим Давидюк наголосив, що головною інтригою залишається готовність Росії погодитися на можливі компроміси. За його словами, саме навколо умов припинення бойових дій і майбутнього окупованих територій зараз тривають найскладніші дискусії.

"Трамп зараз качає і нас, і росіян. Хто першим піде на поступки, той і визначить подальший перебіг переговорів. Росія поки що не демонструє реальної готовності до миру, але й остаточно двері для переговорів не зачиняє", – підсумував Давидюк.

"Коментарі" вже писали, що зміна позиції американської консервативної блогерки та інфлюенсерки Лори Лумер щодо України може мати значно ширше значення, ніж здається на перший погляд. Таку думку в ефірі телеканалу "Київ24" висловив військовий експерт Іван Ступак.